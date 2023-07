Saudades de Leandro Lo: relembre o gesto de Buchecha que coroou o eterno campeão

Share it

Há exatos 11 meses, o ídolo Leandro Lo nos deixava de forma trágica. O astro, que marcou época nos tatames, conquistou os torneios mais importantes da modalidade e inspirou gerações de admiradores do esporte, teve sua vida interrompida, aos 33 anos de idade.

Dono de oito títulos mundiais na faixa-preta, o craque formado no Projeto Social Lutando Pelo Bem, do professor Cícero Costha, protagonizou duelos memoráveis e eternizou seu legado no Jiu-Jitsu.

Único atleta campeão mundial em cinco categorias diferentes (leve, médio, meio-pesado, pesado e absoluto), Lo foi introduzido oficialmente no Hall da Fama da IBJJF durante o Mundial 2023, em junho. A mãe Fatima e a irmã Amanda receberam a homenagem da Federação diretamente da Pirâmide de Long Beach, na Califórnia.

No decorrer de sua vitoriosa carreira, Leandro Lo levou um título absoluto em Mundiais da IBJJF. O ouro veio na edição de 2018 graças a um gesto de generosidade do amigo Marcus “Buchecha” Almeida, que vencera o aberto nas duas edições anteriores.

Lo e Buchecha disputariam a final do absoluto, assim como no ano anterior. No entanto, Lo não tinha condições de lutar porque sofrera uma lesão no ombro quando tentava defender uma queda de Mahamed Aly na final do superpesado. O valente faixa-preta até tentou voltar, mas não conseguiu.

A frustração de uma final não disputada, porém, foi substituída por um momento emblemático. Surpreso, Leandro Lo viu o árbitro Rodrigo Totti erguer o braço que estava intacto, enquanto o direito se apoiava numa tipoia por baixo do kimono. Apesar do ombro direito contundido, Lo abraçou forte o amigo Marcus Buchecha, então penta absoluto, e agradeceu a gentileza. “Você mereceu”, disse Buchecha, para um incrédulo Lo, que se tornara o 12º rei absoluto do Mundial de Jiu-Jitsu.

Confira a antológica cena no vídeo abaixo. Oss!