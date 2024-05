Quando Madonna foi ao Jiu-Jitsu

Share it

Que Madonna tem certa intimidade com o Jiu-Jitsu, todo grande fã sabe – seja fã da cantora, ou fã do Jiu-Jitsu.

Moradora de Nova York por décadas a fio, a estrela da música levava e buscava seus filhos na academia, e acompanhou a rotina ferrenha de Guy Ritchie, seu então marido, nos tatames.

Há inclusive um documentário sobre a cantora – “I’m going to tell you a secret”, de 2005 – no qual o brasileiro Renzo Gracie faz uma aparição como professor de Guy, então faixa-marrom.

Logo o Gracie daria aulas também para os filhos deles, e as visitas de Madonna à academia em Manhattan podiam render boas gargalhadas.

Como daquela vez em que Renzo passou direto sem reconhecer Madonna e… mas deixemos que o faixa-preta a conte:

“Numa das últimas vezes em que a Madonna esteve na academia, ela entrou e eu não a reconheci. Ela vestia uma roupa de malhação, eu falei com os garotos (Rocco e David), distribuí abraços mas achei que ela era alguém que estava acompanhando as crianças”.

Quando notou a gafe, Renzo voltou:

“Eu então disse, Madonna, não vi que era você! Você está parecendo uma menininha. Ela me respondeu: ‘Eu sou uma menininha’. Ela me deu um beijo e depois me advertiu: ‘Meus meninos vão treinar, mas eu não quero que sejam estrangulados, nem que batam a cabeça no chão’. Eu respondi com um stop, stop. E concluí: ‘Mamãe, está vendo aquela porta ali? Dali para fora você é a mãe; da porta para dentro, a mãe sou eu!’”.

Madonna fez careta, e todos a sua volta começaram a rir.

“O pessoal dela então disse: ‘Ela estava merecendo essa!’. E todo mundo da equipe dela, dos dançarinos aos seguranças, passaram a aprender Jiu-Jitsu. O Guy pegou a faixa-preta depois, e os garotos, mesmo longe de Nova York, continuam a gostar. Eles treinam com o Roger Gracie, quando estão na Inglaterra”, conclui Renzo, em história que foi parar em seu livro de memórias.