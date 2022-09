Relembre o estilo dos irmãos Ruotolo com kimono

Share it

Qual foi a luta que mais lhe chamou a atenção no ADCC 2022, realizado em Las Vegas nos dias 17 e 18 de setembro?

Entre a superluta e tantas finais – e finalizações – explosivas, a vitória de Kade Ruotolo com uma chave magistral em cima do não menos fenomenal Mica Galvão foi uma das campeãs de comentários e compartilhamentos no instagram de GRACIEMAG.

Os irmãos gêmeos Ruotolo demandavam respeito pois há tempos vêm demonstrando estilo e resultados, mas poucos previam um ADCC tão estrondoso para a dupla formada por André Galvão, na Atos Jiu-Jitsu.

O cabeludo Kade foi o campeão na categoria até 77kg, a que consagrou fenômenos como Marcelo Garcia, Jean-Jacques Machado, Renzo e Kron Gracie. Já Tye eliminou Felipe Pena no absoluto e só parou em Nicholas Meregali, na semifinal, para conquistar o bronze.

Tudo bem que Tye já havia disputado o ADCC aos 16 anos, ainda como faixa-azul em 2019, mas o amadurecimento chegou rápido.

Relembre o estilo dos irmãos gêmeos com o kimono, nos Mundiais da IBJJF, e esteja pronto para esses dois cometas, que pelo visto não vão parar mais de chocar o mundo do esporte. No primeiro vídeo, confira Ruotolo x Ruotolo, na final do peso leve marrom no Mundial 2021, e divirta-se.