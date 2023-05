Relembre Gilbert Durinho x Kron Gracie no Mundial 2011

Share it

Gilbert “Durinho” Burns e Kron Gracie foram adversários no passado e colidiram na final do Mundial de Jiu-Jitsu 2011, na charmosa Pirâmide, em Long Beach, Califórnia. Desta vez, os faixas-pretas estão escalados em categorias diferentes no UFC 288, a ser disputado no sábado 6 de maio, em Newark, Nova Jersey.

Enquanto o peso meio-médio Gilbert Durinho colide com Belal Muhammad na luta co-principal, o filho de Rickson enfrenta Charles Jourdain na luta de abertura do card principal, pelo peso-pena. O Gracie volta à ativa após um hiato de quase quatro anos e meio.

Antes de migrarem para o MMA, os faixas-pretas se consolidaram como formidáveis competidores nos campeonatos de Jiu-Jitsu. O aguardado confronto ocorreu na final do peso leve. O astro niteroense não sentiu a pressão da presença de Rickson no córner do filho e teve um desempenho brilhante.

O então representante da Atos derrotou o Gracie por 9 a 2 para materializar o sonhado título mundial. Após o duelo, o campeão mundial arrancou aplausos do público presente no ginásio.

Confira a peleja no vídeo abaixo: