Confira o soltinho entre Rafael Mendes e Tainan Dalpra

Em seus tempos áureos nos tatames, Rafael Mendes se consolidou como um lutador formidável que brilhou em ginásios no Brasil e ao redor do mundo. O hexacampeão mundial se dedica à formação de atletas ao lado do irmão Guilherme na Art of Jiu-Jitsu, em Costa Mesa, Califórnia, desde que anunciou a aposentadoria dos campeonatos, em 2017.

Desde então, o foco do astro passou a ser exclusivamente voltado ao desenvolvimento da escola e de seus alunos. Pupilo dos irmãos Mendes, o bicampeão mundial Tainan Dalpra, de 22 anos, tem encantado a comunidade do Jiu-Jitsu pelo estilo finalizador e sem brechas. Ele é o principal candidato ao título do peso-médio no Pan 2023, a ser disputado entre os dias 22 e 26 de março, em Kissimmee, Flórida. A façanha coroaria Tainan tricampeão do torneio da IBJJF na faixa-preta.

E você, fiel leitor, acredita que Tainan conseguirá repetir o sucesso do professor Rafael Mendes? Confira, no vídeo a seguir, o soltinho de Rafa Mendes e Tainan Dalpra na AOJ.