Peposo, Koma e o sucesso do Jiu-Jitsu e da defesa pessoal na polícia brasileira

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Você sabia? Foi em 19 de maio de 1915, uma quarta-feira, que o instrutor japonês Mitsuyo Maeda, o Conde Koma, deu seu primeiro seminário de defesa pessoal na polícia do Rio de Janeiro, por iniciativa do chefe da polícia Aurelino Leal, e do instrutor e treinador Mario Aleixo.

Depois daquela aula de imobilizações e defesas de golpes de faca, realizada há mais de 110 anos no histórico prédio da Polícia Central, até hoje firme ali na rua da Relação, o Jiu-Jitsu se tornou

o melhor amigo dos policiais.

É o que procura reforçar o professor Paulo Peposo, sempre positivo e operante, como neste curso ministrado em junho para a polícia mineira.

Confira as imagens. Oss!