One on Prime Video 1: Buchecha enfrenta pedreira bielorrussa rumo ao cinturão

Invicto em três lutas no MMA, Marcus Buchecha estará em ação nesta sexta-feira. O faixa-preta medirá forças com o bielorrusso Kirill Grishenko, em luta do card principal do One on Prime Video One, a ser disputado em Singapura. O combate é válido pelo peso pesado. O evento será transmitido a partir das 23h no Brasil.

Dono de 13 títulos mundiais de Jiu-Jitsu na faixa-preta, Buchecha teve um começo muito promissor no cage. O brasileiro sequer deixou passar do primeiro round em todas as lutas que disputou. No último duelo, em junho deste ano, Marcus Almeida provou que suas mãos também estão afiadas. Ele conquistou o primeiro triunfo por nocaute da carreira ao bater o australiano Simon Carson aos 2min24s do assalto inicial, no One 158. O paulista conseguiu a queda nos primeiros momentos do confronto, progrediu com certa facilidade e chegou às costas do adversário. Foi o começo do fim. Buchecha aplicou uma saraivada de golpes até o árbitro interromper.

Dominante, Marcus Buchecha sequer absorveu um golpe significativo em suas três primeiras lutas. Apesar de ainda estar em seus primeiros passos na trocação, o lendário faixa-preta fez parecer fácil. Com o boxe alinhado e o controle da distância impecável, o brasileiro converteu todas as quedas que tentou. Nas duas rodadas iniciais, o lutador de 32 anos finalizou o compatriota Anderson “Bradock Silva” com um estrangulamento no norte-sul e o sul-coreano Ji Won Kang, com um mata-leão.

Desta vez, o brasileiro terá uma pedreira pela frente. Ex-desafiante ao cinturão interino do One, Kirill Grishenko tem credenciais para complicar os planos do brasileiro. Grishenko é campeão europeu de wrestling e especialista na luta greco-romana. O bielorrusso tem uma base muito forte e é difícil de ser quedado. Ele estava invicto em cinco lutas profissionais até ser nocauteado por Anatoliy Malykhin no segundo round, em sua experiência mais recente. Wrestler de mãos pesadas, o atleta de Belarus soma três vitórias por nocaute, uma por finalização e uma por decisão dos jurados. Além disso, é mais alto do que o paulista e pesa 120 kg. Um desafio à altura de uma das grandes esperanças do MMA brasileiro na categoria.

Diante do nível da pedreira bielorrussa, Buchecha terá que provar sua letalidade para seguir invicto no MMA e continuar sua jornada rumo ao cinturão peso pesado do One.

Um outro faixa-preta de alto nível está confirmado no evento. Campeão peso mosca da organização, Adriano “Mikinho” Moraes (20v-3d) fará a esperada revanche com o americano Demetrious Johnson (30v-4d-1e) na luta principal. Vale destacar que o limite de peso desta categoria é de 61 kg, equivalente ao peso galo do UFC.

No primeiro embate, em abril do ano passado, Moraes nocauteou Johnson no segundo round e manteve o cinturão. Dono de dez vitórias por finalização, Adriano colocou em prática seu Jiu-Jitsu afiado e estrangulou Yuya Wakamatsu com uma guilhotina em seu combate mais recente.

Confira o card completo do One on Prime Video 1:

One on Prime Video 1

Cidade de Singapura, Singapura

27 de agosto de 2022 (data local)

Adriano Moraes x Demetrious Johnson (cinturão peso-mosca)

Nong-O Gaiyanghadao vs. Liam Harrison (cinturão muay thai peso-galo)

Rodtang Jitmuangnon vs Savvas Michael (semifinal do Grand Prix Mundial moscas)

Marcus Almeida x Kirill Grishenko (peso pesado)

Amir Aliakbari x Mauro Cerilli (peso pesado)

Amir Naseri x Jonathan Haggerty (suplente do GP peso-mosca)