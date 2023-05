O pedido inédito de Mica Galvão em carta a IBJJF

Share it

Mica Galvão surpreendeu a comunidade do Jiu-Jitsu com uma notícia reveladora na noite da última quarta-feira. Suspenso por um ano das competições da IBJJF após testar positivo para o uso de clomifeno, o manauara enviou uma carta à IBJJF no dia 13 de maio e comunicou à Federação que gostaria de ser testado antes, durante e depois de sua próxima competição, nos dias 5 e 6 de agosto. Confira a declaração de Mica, divulgada pelos nossos parceiros da BJJ Flix, abaixo:

“Boa tarde,

Feliz em saber que meu período de suspensão termina no dia 22 de julho. Vim anunciar que vou lutar o International Vitória Open, que acontece nos dias 5 e 6 de agosto.

Visando contribuir com a política de uma disputa limpa e apoiando o controle antidoping, eu gostaria de informar que meu último teste foi feito em junho de 2022 e com tanto tempo sem testar, fica difícil ter um controle real do que eu estou fazendo.

Por esse motivo, eu gostaria de ser testado antes, durante e após a competição que citei. Não se preocupem com gastos pois tenho patrocinadores que podem arcar com as despesas. Desde já, agradeço e espero ter meu pedido atendido.”

Em abril, a Usada avaliou o caso e determinou que o teste positivo de Mica Galvão foi causado por um medicamento prescrito em dose terapêutica sob os cuidados de um médico. Embora a substância tenha sido ingerida sob orientação de um profissional, o órgão exige que os atletas obtenham uma autorização antes de usar uma substância proibida, o que Mica não fez.

Com o resultado do exame, Mica Galvão, que se tornara o lutador mais jovem a sagrar-se campeão mundial na faixa-preta, se viu destituído do seu título.

E você, fiel leitor? Também está ansioso para o retorno de Mica Galvão?