Ataide Rafael ajuda americano invicto a brilhar no UFC 282

Lutador em ascensão no peso-pena do Ultimate, Bryce Mitchell (15v-0d), de 28 anos, estará em ação no UFC 282, a ser disputado no próximo sábado, 10 de dezembro, em Las Vegas (EUA). O nono colocado no ranking da categoria terá pela frente o também invicto Ilia Topuria (12v-0d), em luta do card principal do evento.

Bryce Mitchell é parceiro de treino do nosso GMI Ataide Rafael na Westside MMA, sediada no estado americano do Arkansas, e o brasileiro tem o ajudado diariamente a lapidar seu jogo no solo. Mitchell é um faixa-preta de alto nível e adaptou com maestria o Jiu-Jitsu para o MMA.

Embalado por seis triunfos consecutivos no UFC, Bryce contabiliza nove vitórias por finalização na carreira. Uma delas por meio de um raro “twister”. O americano foi apenas o segundo lutador a vencer uma luta no Ultimate com esta finalização. Antes dele, apenas o “Zumbi Coreano” Chan Sung Jung conseguira a façanha.

Em sua aparição mais recente no octógono do UFC, Mitchell dominou Edson Barboza e derrotou o brasileiro por decisão unânime dos árbitros (30-25, 30-26, 30-27).

Em bate-papo com a equipe do GRACIEMAG.com, Ataide Rafael apontou o diferencial de Bryce Mitchell em relação aos demais lutadores do peso-pena e indicou o caminho da vitória do americano sobre Ilia Topuria.

“A meu ver, o grande diferencial do Bryce é o preparo físico excepcional e a força física”, afirmou Ataide. “Além de ser um lutador completo, Bryce é muito forte para um atleta que luta no peso-pena. Será uma grande luta, ambos são muito talentosos e estão invictos no MMA. No entanto, Bryce está muito afiado na trocação e no solo. Acredito que ele consiga a vitória por nocaute ou finalização no segundo round. Espero que o Bryce seja um furacão”, comentou o faixa-preta.

Outro parceiro de treino de Ataide Rafael na Westside MMA está escalado para o UFC 282. Trata-se do peso-pena T.J. Brown, que medirá forças contra o venezuelano Erik Silva no card preliminar. Brown busca reabilitação na organização após ser derrotado em seu último combate, em junho deste ano, para o chinês Nuerdanbieke Shayilan.

O faixa-preta Ataide Rafael ressaltou que o ponto forte de T.J. tem poder de nocaute, mas acredita numa vitória por finalização do americano.

“O T.J. é um striker muito forte e com um Jiu-Jitsu de alto nível”, reiterou Ataide. “Ele provavelmente vai trocar muitos golpes no começo da luta para derrubar o Erik e vai finalizá-lo na kimura ou triângulo de mão, que são as especialidades dele”, finalizou o brasileiro.

Confira abaixo o card do evento:

UFC 282

10 de dezembro de 2022, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL (0h, horário de Brasília):

Peso meio-pesado: Jan Blachowicz x Magomed Ankalev

Peso leve: Paddy Pimblett x Jared Gordon

Peso casado (até 81,6kg): Santiago Ponzinibbio x Alex Morono

Peso médio: Darren Till x Dricus du Plessis

Peso-pena: Ilia Topuria x Bryce Mitchell

CARD PRELIMINAR (20h, horário de Brasília):

Peso-galo: Jay Perrin x Raul Rosas Jr.

Peso pesado: Jairzinho Rozenstruik x Chris Daukaus

Peso médio: Edmen Shahbazyan x Dalcha Lungiambula

Peso-pena: Billy Quarantillo x Alexander Hernandez

Peso médio: Chris Curtis x Joaquin Buckley

Peso-pena: Erik Silva x TJ Brown

Peso-galo: Cameron Saaiman x Steven Koslow

Peso-mosca: Vinicius Salvador x Daniel Miojo