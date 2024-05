O bom Jiu-Jitsu brasileiro se prepara para fazer barulho no Japão, por João Silva

Share it

Presidente da SJJIF, o faixa-preta João Silva está empolgado. Em setembro, o campeonato mundial de sua federação será pela primeira vez no Japão, na cidade de Nagoya. O evento será realizado entre os dias 26 e 29 de setembro, na arena Aichi Budokan, e os organizadores esperam que as inscrições atinjam a capacidade de 4 mil atletas. As inscrições vão até o dia 13 de setembro.

“Nossa expectativa é de ter lutadores e lutadoras de mais de 50 nações, com representação de todos os continentes”, diz Silva. “Como Nagoya também é uma região de muitos atletas e professores brasileiros, estimamos que veremos 60% competidores que já moram no Japão, com os demais 40% chegando do restante do globo.”

O GRACIEMAG.com bateu um papo com João Silva sobre outras atrações e detalhes do campeonato. Confira.

GRACIEMAG: Como foi esse trabalho para levar o maior torneio da SJJIF para o Japão?

JOÃO SILVA: Bem, a SJJIF é uma federação internacional sem fins lucrativos onde a missão é de desenvolvimento do esporte mundialmente, além da projeção do Jiu-Jitsu como um esporte cultural brasileiro. Hoje temos mais de 50 federações nacionais divididas em seis continentes, trabalhando juntas em prol do desenvolvimento do Jiu-Jitsu esportivo mundo afora. Nossa federação, ainda, faz um trabalho exclusivo de representação nas entidades esportivas como Tafisa, Unesco, TSG e outras, com a missão de levar o Jiu-Jitsu um dia para as Olimpíadas. Agora estamos empolgados, porque o bom Jiu-Jitsu brasileiro se prepara para fazer barulho no Japão.

Por que Nagoya?

Todo ano os membros das federações se reúnem para votar em relação ao desenvolvimento da federação e do esporte, debatendo regras, o propósito da federação e também o sorteio de onde iremos organizar o mundial. Ano passado, com a décima edição do campeonato mundial da SJJIF, tivemos a SJJSAF brasileira como a organizadora do evento. Assim, o campeonato mundial da SJJIF foi realizado no berço do nosso esporte, no Rio de Janeiro, Brasil. Pudemos levar ao povo brasileiro e a todos os outros da América do Sul a oportunidade de obter seu título mundial, agraciando atletas que não conseguiam chegar aos Estados Unidos. Este ano, a ASJJF foi a escolhida e está organizando o evento mundial na terra dos samurais, um fato inédito. Escolhemos Nagoya por ser uma região central do Japão, é a melhor oportunidade para todos marcarem presença no evento.

Qual será o destaque da programação e o que esperar do torneio?

Serão quatro dias de muita competição, dividida por faixas, idades e com competições tradicionais e de lutas adaptadas – o Parajiu-Jitsu, o Surdo Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu Special. Estamos esperando 4 mil competidores, a capacidade máxima do ginásio. Convido a todos os lutadores e lutadoras a fazer história e competir na terra dos samurais e berço das artes marciais. Não percam a oportunidade de avançar nos rankings e o melhor, ser o primeiro campeão ou campeã mundial no Japão. Garanta o seu lugar, e se registre no site www.sjjif.com.