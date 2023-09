Como treinar Jiu-Jitsu com eficiência contra colegas mais jovens

Share it

Campeão master de Jiu-Jitsu, o vereador Juninho Boi tem uma rotina atribulada em Bragança Paulista. O professor da escuderia FFTeam faz questão de treinar com atletas mais jovens, para se preparar para os muitos torneios da temporada.

A pedido de GRACIEMAG, ele passou alguns ensinamentos fundamentais para quem já é veterano e gosta de se embolar com os novinhos.

1. Consistência acima de tudo

Não adianta ignorar a ciência e querer seguir voando nos tatames sem ouvir seus mestres e especialistas em saúde. É preciso ter consciência que, para driblar a idade e garantir sua qualidade de vida, é preciso ser minimamente regrado. Isto é, fazer tudo certinho, comer com sabedoria, não levar uma vida de exageros, manter os treinos periódicos e realizar preparação física minimamente. Pesquise sobre fisioterapia preventiva, massagens e outros modos de cuidar do corpo para você seguir fazendo frente à moçada.

2. Duplique o aquecimento

Passe a aquecer ainda mais do que antes, para minimizar os riscos de se machucar quando treinar com a molecada. Lembre-se que eles são cheios de gás, força e agilidade. Seu corpo vai precisar estar no ponto para não ter de desgastar depois.

3. Treine sua confiança

Quem confia nos seus treinos, mantém a mente preparada para treinar tanto com praticantes mais novos, como também com caras mais fortes, mais experientes, mais rodados em campeonatos, o que for. Tudo começa com uma cabeça bem preparada. Mente forte é sinônimo de corpo e coração forte. Só assim você se blinda e reforça seu lado psicológico, que vai ser essencial para você treinar não só com feras mais jovens, mas com qualquer um que apareça.

4. Adapte-se nos treinos

Mantenha a constância em todas as disciplinas que você aprendeu lá atrás. Invista no básico e siga os treinamentos das técnicas. O segredo é manter a mesma receita que já deu certo, adaptando-se a uma rotina e a um ritmo diferente que seu corpo exigir.

5. Evite riscos tolos

Não se deixe colocar em posições que possam expor você a alguma contusão recorrente. Se você não tem mais velocidade nem força, compense com inteligência e prudência nos treininhos.

6. Não fuja do treino duro

Ao longo da vida, podemos ficar preguiçosos ou receosos de bater de frente com um colega que está evoluindo depressa. Jamais faça isso, procure sempre treinar com os colegas mais duros da sua academia. Isso é um passo simples e eficaz para tirar você da zona de conforto, e manter seu corpo e mente sempre em busca de evolução, seja ela técnica, física, mental. São nos treinos mais duros e desafiadores que vemos surgir algum tipo de autodescoberta que muda nossa visão.