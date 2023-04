Tainan, Erich Munis, Gabi Pessanha inscritos no Brasileiro 2023

Share it

O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2023 promete estremecer o Ginásio Poliesportivo José Correa, em Barueri, São Paulo, do dia 29 de abril até 7 de maio. O glamuroso torneio nacional disputado desde 1994 é certeza de duelos eletrizantes e resultados contundentes. A competição revelará seu novo campeão absoluto, já que o faixa-preta Gutemberg Pereira, atual vencedor do aberto, não estará em ação.

Mesmo sem Berg, o Brasileiro 2023 está recheado de campeões consagrados e atletas promissores da nova geração que têm as credenciais para surpreender os mais experientes.

Uma das surpresas é a confirmação de Tainan Dalpra no peso médio. O astro da Art of Jiu-Jitsu vai competir no Brasileiro pela primeira vez desde a faixa-amarela. De lá para cá, empilhou títulos e se consolidou como o lutador mais dominante da divisão na atualidade. Bicampeão mundial e europeu e tricampeão pan-americano, Tainan está invicto na faixa-preta em competições da IBJJF. O pupilo dos irmãos Mendes possui impressionantes 58 vitórias em torneios da Federação. Neste ano, o craque está à caça do Grand Slam – ouro no Europeu, Pan, Brasileiro e Mundial.

O Brasileiro 2023 também marca o retorno do americano Isaac Doederlein aos campeonatos grandiosos da IBJJF. O atual campeão mundial peso-pena voltou ao circuito competitivo no último fim de semana, ao conquistar o ouro no Santa Cruz Open, na Califórnia. Ele obteve 100% de letalidade, com duas finalizações em dois combates.

Erich Munis, bicampeão mundial na faixa-preta e vencedor do GP Absoluto do BJJ Stars, representará a Frates Jiu-Jitsu pela primeira vez. O paulista e mais sete atletas, como Meyram Maquine, Yara Soares, Giovanna Jara, Yatan Bueno, Anderson e Alex Munis anunciaram a saída da Dream Art na última segunda-feira.

Erich Munis está inscrito no superpesado e terá concorrência qualificada na chave. Entre os principais oponentes, destacam-se Pedro Lucas Ribeiro, Vinicius Liberati e Devhonte “Bones” Johnson – ambos estiveram em ação no GP Absoluto no BJJ Stars. Devhonte, inclusive, foi derrotado por Erich nas quartas de final.

Finalista do GP Absoluto do BJJ Stars, o peso pesado Fellipe Andrew está confirmado no Brasileiro 2023. O atleta da Alliance buscará seu segundo título nacional na faixa-preta. A divisão conta com lutadores renomados que pretendem frustrar os planos de Andrew. É o caso de Rider Zuchi, atual campeão da divisão no torneio. Patrick Gaudio, Harryson Santana e Gabriel Oliveira também almejam quebrar a banca.

A Escola Melqui Galvão chegará em peso em Barueri e promete fazer barulho, especialmente nas divisões mais leves. Ao todo, o time soma oito atletas no adulto faixa-preta masculino. Só não estará com força máxima porque Mica Galvão cumpre suspensão por doping. Então Diogo Reis, Fabricio Andrey e Luiz Paulo Carneiro lideram a equipe.

O pesadíssimo conta com um reforço de peso para o campeonato. Trata-se de Victor Honório, que não luta na competição desde 2019. Ele voltou ao cenário competitivo neste ano e boletou o ouro duplo no Rio Open. O atleta da GFTeam já venceu o Brasileiro em 2017 e está em busca do bicampeonato. O favorito da chave é o bicampeão mundial Victor Hugo Costa, pupilo de Xande Ribeiro. Pedro Alex “Bombom” e Otavio Nalati são outros nomes inscritos na categoria.

As divisões femininas estão estreladas por craques do primeiro escalão. O principal destaque é a rainha Gabi Pessanha, que já conquistou o ouro duplo no Europeu e Pan nesta temporada. A aluna de Marcio de Deus tem a concorrência de sete adversárias no superpesado e é a franca favorita a conquistar o título na categoria e no aberto. Brenda Larissa, Jessica Caroline, Mayssa Bastos, Ana Rodrigues, Bianca Basílio, Luiza Monteiro, Elisabeth Clay, Thalyta Silva e Amanda Magda esperam brilhar na competição.

