Mundial 2023: Victor Hugo elimina Kaynan e enfrenta Erich Munis no absoluto

Os finalistas do absoluto foram revelados no primeiro dia de ação dos faixas-pretas no Mundial 2023, em Long Beach, Califórnia. Os astros do Jiu-Jitsu estremeceram a Pirâmide com lutas do mais alto nível e finalizações avassaladoras. Os destaques deste sábado no torneio foram Erich Munis e Victor Hugo Costa. Os craques vão disputar a final do aberto nesse domingo, 4 de junho.

Erich teve desempenho irretocável para garantir sua vaga na final do absoluto. O atleta da Frates Jiu-Jitsu comprovou a letalidade de seu jogo e finalizou os três adversários que enfrentou. Na semifinal, Erich marcou 5 a 0 sobre Paulo Merlim e estrangulou com um ataque do norte-sul. Nas fases anteriores, o lutador paulista derrotou Italo Lima e Davi Cabral.

Do outro lado da chave, Victor Hugo venceu Kaynan Duarte num combate equilibrado. O pupilo de Xande Ribeiro levou a melhor por uma vantagem, dada por quase raspar Kaynan nos primeiros minutos do confronto. O atleta da Atos tentou reverter a diferença, mas Victor Hugo impediu a reação do rival de longa data. No decorrer de sua caminhada rumo à decisão do aberto, o faixa-preta cearense finalizou Luís Fernando “Cantareira” e Vinícius Lessa.

Gabi Pessanha e Ana Carolina Vieira vão colidir na final do absoluto feminino. O duelo entre as multicampeãs mundiais pode dar continuidade ao reinado de Gabi ou marcar o começo da Era de Ana Vieira no Jiu-Jitsu. Será o segundo embate entre elas neste ano. Em março, na final do aberto do Pan, a estrela da Cidade de Deus venceu a rival por 2 a 0, em duelo equilibrado.

A atual bicampeã do absoluto foi arrasadora para chegar à final. Gabi finalizou Fernanda Yukari nas quartas de final, com um mata-leão e estrangulou Melissa Stricker na semi. Contra Melissa, a vitória foi suada e veio de virada. A lutadora da Alliance abriu 2 a 0 e complicou Gabi. Porém, a aluna de Marcio de Deus fez 5 a 2 na reta final e aplicou um estrangulamento letal para liquidar a fatura.

Do outro lado, a “Baby” fez uma rota bonita em direção à final. Em sua primeira apresentação no campeonato, Ana Carolina superou Vanessa Griffin por 13 a 0. Em seguida, Carol venceu uma batalha contra Amy Campo por 3 a 2 nas vantagens – a última a favor da irmã de Rodolfo foi marcada nos últimos dez segundos após quase quedar a adversária.

Quais são os seus palpites para o absoluto, vidente leitor? Comente com a gente!