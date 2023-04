BJJ Stars 10: Erich Munis derrota Fellipe Andrew e conquista o GP Absoluto

Share it

O paulista Erich Munis sagrou-se campeão do GP Absoluto do BJJ Stars 10, disputado na noite deste sábado, 22 de abril, no Pavilhão do Pacaembu, em São Paulo. O craque da Dream Art derrotou Fellipe Andrew na final por 5 a 4 nas vantagens, após o empate por 2 a 2 nos pontos para faturar o almejado cheque de R$ 200 mil.

Erich encantou o público presente com seu Jiu-Jitsu plástico e habilidoso. O campeão teve atuação irrepreensível e não deu chances aos oponentes. Ao longo de sua campanha no torneio, Munis também passou por Victor Hugo Costa (semifinal), Devhonte “Bones” Johnson (quartas de final) e Guilherme Lambertucci (oitavas de final).

Além do prêmio do GP Absoluto, Erich levou a “finalização da noite”. Em sua primeira batalha no evento, o astro finalizou Guilherme Lambertucci com um armlock voador e faturou mais R$ 10 mil.

Os faixas-pretas Fellipe Andrew e Mica Galvão protagonizaram a “luta da noite”. Andrew resistiu aos ataques de Mica na chave de pé e passou a guarda do prodígio manauara para marcar 3 a 0 e avançar à final. Mica lutou na semifinal com o joelho lesionado após Kaynan Duarte cruzar o joelho. O golpe desclassificou o atleta da Atos.

Na penúltima luta da noite, Ice Blue e Alexandre Godoy arrancaram aplausos da plateia após um duelo intenso. Diante da presença do amigo Mano Brown na plateia, Ice Blue puxou para a guarda e raspou Godoy com uma posição da meia-guarda. Alexandre reagiu conforme o decorrer do confronto e pegou as costas depois que Ice Blue ofereceu uma brecha. O placar de 4 a 2 selou a vitória de Godoy.

No embate que abriu o evento, João Pedro Rocha deu um ótimo cartão de visitas. João surpreendeu Lucas Maquine e o finalizou no armlock. No único embate feminino da noite, Ingridd Alves estrangulou Amanda Hening com um ataque das costas.

Confira os resultados abaixo:

BJJ Stars 10

Pavilhão do Pacaembu, São Paulo

22 de abril de 2023

FINAL

Erich Munis derrotou Fellipe Andrew por 5 a 4 nas vantagens

SEMIFINAL

Erich Munis derrotou Victor Hugo Costa na decisão dos árbitros

Fellipe Andrew derrotou Mica Galvão por 3 a 0

QUARTAS DE FINAL

Erich Munis derrotou Devhonte Johnson por 6 a 2

Fellipe Andrew derrotou Adam Wardzinski por 3 a 0

Mica Galvão derrotou Kaynan Duarte por desclassificação

Victor Hugo Costa derrotou Maurício Oliveira na decisão dos árbitros

OITAVAS DE FINAL

Erich Munis finalizou Guilherme Lambertucci com um armlock voador

Fellipe Andrew derrotou Pedro Lucas Ribeiro na decisão dos árbitros

Mica Galvão derrotou Otavio Nalati por 8 a 0

Victor Hugo Costa derrotou Uanderson Ferreira por 9 a 0

Kaynan Duarte finalizou Vinicius Liberati com um estrangulamento das costas

Maurício Oliveira derrotou Roberto Cyborg por 2 a 0

Devhonte Johnson derrotou Gutemberg Pereira por 2 a 0 nas vantagens

Adam Wardzinski derrotou Patrick Gaudio com um estrangulamento das costas

SUPERLUTAS

Alexandre Godoy derrotou Ice Blue por 4 a 2

Ingridd Alves finalizou Amanda Hening com um estrangulamento das costas

João Pedro Rocha finalizou Lucas Maquine com um armlock