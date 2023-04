“Ampliar a academia exige planejamento tático”, por Rafael Dallinha

Share it

Texto: Rafael Dallinha

Nossa escola, a Rada Jiu-Jitsu, estava na mesma localização há dez anos, em La Jolla, na Califórnia.

Sabíamos que era preciso mudar e ampliar, para o conforto dos alunos. Mas foi preciso esperar o momento certo até achar o lugar ideal, que me agradasse 100%.

Quando uma escola muda de endereço, há muitas outras variáveis em jogo. Primeiro, é primordial o professor estar preparado financeiramente. É preciso ter caixa extra para ao menos um ano, por segurança.

Também é imprescindível escolher uma escola perto da antiga, a fim de evitar uma perda sensível de alunos. Se você muda para uma área muito distante, o risco de perder seus clientes será maior.

Somos hoje a maior academia de Jiu-Jitsu de La Jolla, então era fundamental que eu me mantivesse na região em que me estabeleci. Somos bem conhecidos na comunidade e temos um certo prestígio pelo trabalho que fazemos por aqui.

Claro que, como o Jiu-Jitsu nos ensina, muitas vezes é necessário arriscar. Porém, o que mais contou para mim nessa mudança de dojo foi estar financeiramente saudável para fazer o investimento. Saímos de um lugar pequeno para um espaço três vezes maior, e isso dá a maior satisfação.

O que o professor deve saber é que quase nunca existe o lugar perfeito, mas o que escolhemos me satisfaz. Sou um cara detalhista e a nova versão da academia Rada Jiu-Jitsu foi planejada passo a passo. Todo faixa-preta acaba tendo uma mente perfeccionista, e eu procuro profissionalizar o nosso ambiente e o serviço prestado para os alunos.

Os valores do Jiu-Jitsu foram essenciais durante todo o processo de mudança, mas o que fala mais alto, quase sempre, é a determinação.

Foi uma negociação complicada que durou nove meses, até que as duas partes cederam para chegarmos a um acordo. Em certos momentos, achei que o negócio não fosse sair. Mas a força interior não me deixou desistir. Oficializamos a mudança em janeiro e tivemos um crescimento expressivo no número de alunos, o que me deixou muito feliz. Para ser sincero, a academia já está ficando pequena, o que é bom: temos planos para expandir o local ou inaugurar outro na região.

Sou grato a todas as pessoas que estiveram ao meu lado durante a transição porque foi um grande desafio. Gastei bastante dinheiro para renovar a escola, mas já comecei a colher os frutos. Eu visualizei a academia, redesenhei o espaço diversas vezes até ter certeza que estava perto do ideal.

A mudança de ares me deixa com mais vontade de trabalhar. Nossa academia tem crescido bastante, e a determinação que afiamos no Jiu-Jitsu segue sendo a chave para prosperar. Oss…