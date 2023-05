Kauê Cavassani: a maior alegria do professor é fazer uma criança sorrir

Share it

O faixa-preta Kauê Cavassani, nosso GMI à frente da Checkmat Cavassani, em Richmond, Califórnia, tem obtido resultados expressivos como atleta e professor. Em suas aparições recentes nos principais torneios da IBJJF, Kauê faturou o bronze no Mundial Sem Kimono, em dezembro do ano passado, e no Pan 2023, em março.

O professor faz um trabalho notável na introdução de crianças ao Jiu-Jitsu. Kauê ressalta aos pequenos os valores e a filosofia do Jiu-Jitsu com o intuito de ajudar na formação do caráter e no desenvolvimento pessoal de seus alunos. “Sempre gostei de brincar com crianças e desenvolvi a paixão pelo ensino quando surgiu a oportunidade de lecionar para elas”, recorda Cavassani.

Em bate-papo com a equipe do GRACIEMAG.com, Kauê Cavassani contou quando percebeu que viveria em prol do Jiu-Jitsu e listou as estratégias que utiliza para que o aluno iniciante tome gosto pelo Jiu-Jitsu.

GRACIEMAG: Quais são os maiores desafios de viver do Jiu-Jitsu no exterior?

KAUÊ CAVASSANI: Tenho encontrado poucos obstáculos no caminho até agora. Estou fazendo um trabalho bem sólido aqui, principalmente com o time infantil – em breve iremos estrear nossa equipe infantil nas competições. Estou num momento ótimo da minha carreira profissional. É a sensação que tenho colhido no presente os frutos de anos de plantio.

Quando você percebeu que viveria em prol do Jiu-Jitsu?

Comecei a amadurecer essa ideia na faixa-roxa, quando comecei o Time Cavassani. Apesar de eu ser menos graduado do que os professores da minha região, eu tinha uma quantidade de alunos superior em menos tempo dedicado a esta profissão. Sempre gostei de brincar com crianças e, quando surgiu a oportunidade de lecionar para elas, desenvolvi a paixão pelo ensino.

Que estratégias você utiliza para o aluno iniciante tomar gosto pelos treininhos?

Em primeiro lugar, é preciso respeitar os limites de cada aluno. Todos têm suas particularidades e estas devem ser trabalhadas passo a passo. Também é preciso estimular o desenvolvimento da autoconfiança. Todos esses aspectos requerem credibilidade, que é o caminho do sucesso.

O que te deixa realizado como professor?

O que me dá orgulho é a evolução do aluno como pessoa. Os títulos e medalhas são importantes, mas tenho inúmeros alunos que venceram vícios e doenças por meio do meu trabalho. Isso, com certeza, me deixa realizado. Uso o Jiu-Jitsu como melhoria humana. Meu trabalho é fazer uma criança sorrir e inspirar uma pessoa sem brilho. Fui próspero no Brasil dessa forma, imagino que nos Estados Unidos aconteça o mesmo. Pretendo também ajudar crianças carentes e dar um novo rumo à vida delas.

Quais são os valores por trás da sua equipe, a Checkmat Cavassani?

A Checkmat faz valer o nome família, é aquela clássica expressão que usamos porque ganhamos uma família no Jiu-Jitsu. Estou há quase dez anos na equipe e tenho total apoio das grandes lideranças. Digo que a Checkmat me formou como homem, atleta, professor, devo tudo a eles. A Checkmat é sensacional. Dentre os valores, a família está em primeiro lugar. Sempre nos apoiamos, temos uma parte social muito forte no nosso time e valorizamos a união entre os alunos e professores. A liderança sempre foi transparente conosco e nos deu abertura para que déssemos nossa opinião em diferentes situações. A transparência e a humanidade são fatores que diferenciam a Checkmat das demais equipes.