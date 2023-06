8 dicas para sua primeira competição, com professor Richard Gonçalves

Share it

Você ainda não competiu, mas gostaria de ter essa experiência única, aguerrido leitor? Então confira os conselhos do professor Richard Gonçalves, nosso GMI à frente da escola Live Well Martial Arts, sediada em Sydney, Austrália.

O faixa-preta compartilhou com a equipe do GRACIEMAG.com as principais dicas que gostaria de ter escutado antes de se aventurar pela primeira vez nos campeonatos. Veja a seguir:

1. Conheça as regras

Estude as regras e jogue conforme o jogo. Às vezes, perdemos lutas no início da carreira por não entender as regras. Em certas ocasiões, você até está bem no combate, porém está atrás no placar. Então, procure estudar e entender o regulamento.

2. Treine com frequência

Prepare-se mentalmente. Somente os treinos de Jiu-Jitsu vão proporcionar esse conforto mental. Não será somente a quantidade de peso que você levanta na academia que vai deixar você pronto para competir, e sim a consistência nos rolas.

3. Lute

Só há um jeito de ganhar experiência nos campeonatos: apenas competir vai deixar a pessoa acostumada com o nervosismo e habituada com o clima das competições. Então, se prepare e se inscreva nos campeonatos. Quanto mais rodagem nos torneios, menor será a pressão que você sentirá naquela atmosfera única.

4. Prepare o corpo e a mente

Trabalhe seu emocional, práticas como yoga e meditação ajudam a manter a respiração em dia. O controle da respiração é algo que sempre precisa ser aprimorado.

5. Foque em você

A competição não se trata apenas do melhor vencer. O mais importante é você se testar e vencer seus próprios limites. Não foque no adversário, perceba a sua evolução a cada luta, a cada campeonato.

6. Vença seus medos

Não pense que seu adversário estará sempre pronto para te enfrentar, ele também estará nervoso, assim como a maioria de nós quando nos botamos à prova. Então relaxe e aproveite o momento.

7. Divirta-se com a jornada

Não há nada na vida mais grandioso que se aventurar, testar seus conhecimentos. Evoluímos demais diante dessas situações que nos tiram da zona de conforto.

8. Sinta o clima

Chegue antes no ginásio, sinta a atmosfera, se aqueça adequadamente, leve sua comida, lembre da água e hidratação e escute uma boa música. Oss!