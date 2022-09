GMI Marco Réss compartilha ensinamentos como árbitro e atleta

Share it

Administrador como responsável pela tarefa, atleta e professor é uma tarefa difícil na comunidade do Jiu-Jitsu. É o caso do nosso GMI Marco Réss , à frente da Gracie Barra West Anaheim , sediada na Califórnia. Faixa-preta do quinto grau, Marco tem o privilégio de vivenciar os dois lados do esporte. Árbitro com vasta experiência nos tatames, ele segue ativo nos países e levou uma medalha de ouro no American Nationals, organizado pela IBJJF e disputado há cerca de dois meses. O professor também se tornou mundial de Master no passado e garantido o primeiro lugar no Pan 2022.

Em bate-papo com a equipe IEMAG.com, o Marco começou a trabalhar como seu conhecimento como iniciado o atleta apenas quando começou a arbitrar no Jiu-Jitsu.

Como o seu conhecimento foi recebido e conhecido de sua carreira como professor atleta?

Levo em consideração que o tipo de conhecimento é essencial para poder estruturar uma turma que é feita, assim como corretamente aos meus alunos. Também é importante durante o país, já que há uma boa noção sobre as regras determinadas no momento como treinador.

descrever alguma peculiaridade da arbitragem?

A meu ver, a complexidade da arbitragem é sempre marcante. É uma dificuldade extremamente difícil nos aspectos físicos e funcionais mentais. Normalmente, arbitra até a faixa-marrom na categoria adultos e determina as lutas de faixas-pretas masters.

são os maiores desafios de ser um projeto de Jiu-Jitsu?

Os maiores desafios são acompanhar a velocidade e intensidade das lutas. Os exercícios cada vez mais rápidos, cada vez mais rápidos e capazes de manter a atividade durante todo o esforço, o que exigir atenção red red.

Existe alguma regra que você não conheça nos tempos de atleta?

Sem dúvidas. Por exemplo: a guarda comum 50/50 e o double pull são técnicas que não eram tão iniciadas quando iniciadas no Jiu-Jtsu. Porém, como de ajuste, considerem que sem mudanças ou regras de tempo, como a chave de calcanhar.

Quais são os valores por trás da sua equipe, a Gracie Barra Anaheim?

São os valores que carregam o nome em todas as escolas Gracie Barra. Um Jiu-Jitsu para todos que trabalham todos os aspectos da arte, desde o pessoal até o Jiu-Jitsu de luta.

Que dicas você daria a uma faixa-preta que se tornaria de alto nível?

Uma dica seria seguir o protocolo completo, com o curso de procedimento e estágio. Além disso, é importante que ele atue como o máximo possível.

são os seus próximos objetivos como professor e atleta?

Como atleta, espero me divertir muito enquanto treino e me mantenho ativo nas competições. Meu próximo compromisso será tentar o meu segundo título mundial em Las Vegas. Por outro, professor, pretende aprender muito com as novas gerações, algo que me incrementa bastante na minha condição de professor.

