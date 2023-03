Igor Silva ensina drill para anular o guardeiro

Share it

Nosso GMI nos Emirados Árabes Unidos, o faixa-preta Igor Silva, representante do Commando Group, é um praticante assíduo dos drills e usa esse tipo de movimentação para soltar a musculatura e fixar as posições por meio da repetição.

Igor preparou para a aula de hoje duas variações de passagem para você driblar a guarda-aranha do adversário com o máximo de agilidade e precisão. Observe que, no primeiro drill, o professor finta uma movimentação lateral, faz pegada na calça e passa para o lado em que o oponente coloca o pé no bíceps. No segundo, Igor domina um braço do adversário e gira no sentido anti-horário para chegar ao cem-quilos.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons treinos.