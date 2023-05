Preguiça e Glover têm adversários definidos no UFC Fight Pass Invitational 4

Share it

O presidente do UFC, Dana White, anunciou nessa quarta-feira que o brasileiro Felipe Preguiça vai enfrentar o australiano Craig Jones num duelo de grappling na atração principal do UFC Fight Pass Invitational 4, em Las Vegas, no dia 29 de junho. Na luta co-principal, Glover Teixeira e Anthony Smith também duelam num combate sem kimono. O evento será disputado nas instalações do UFC Apex.

Em seu compromisso mais recente nos tatames, Felipe Preguiça superou Nick Rodriguez no Who’s Number One, em fevereiro. Ele teria pela frente Gordon Ryan, mas o americano se retirou da luta às vésperas ao alegar uma inflamação estomacal.

Em fase de preparação para o quarto encontro com Gordon, Preguiça se mudou para a Califórnia e fez o camp na Atos, com André Galvão, Kaynan Duarte e outros craques da equipe. Ele intensificou os treinamentos na luta agarrada após se aposentar das competições com kimono e usou o período em San Diego para aprimorar seu estilo no grappling.

Craig Jones, por outro lado, se aventurou numa competição pela última vez no ADCC 2022. Na ocasião, Jones foi vice-campeão na categoria até 99kg. Ele foi superado por Kaynan Duarte na final. Após o charmoso torneio de grappling, o australiano foi convocado pelo compatriota Alex Volkanovski para afiar o seu Jiu-Jitsu na luta contra o russo Islam Makhachev, que ocorreu no UFC 284.

Aposentado do MMA desde janeiro deste ano, Glover Teixeira, de 43 anos, segue incansável nos esportes de combate. O ex-campeão meio-pesado do UFC reencontrará o americano Anthony Smith, desta vez, no sem kimono. Eles já se enfrentaram no Ultimate em maio de 2020 e Glover usou o Jiu-Jitsu como trunfo para derrotar o adversário.

Glover é um faixa-preta tarimbado e contabilizou 18 vitórias por finalização em sua carreira no MMA. O mineiro de Sobrália é veterano nas competições de luta agarrada e tem participações no ADCC. Porém, interrompeu a carreira no Jiu-Jitsu para brilhar no octógono.

Smith, por outro lado, concilia as duas modalidades. O americano de 34 anos estará em ação neste sábado, contra o brasileiro Jhonny Walker, no UFC Fight Night: Rozenstruik x Almeida, em Charlotte, pelo peso meio-pesado.

