As lições de Fellipe Andrew após faturar cinto e R$ 100 mil no BJJ Stars

Após quebrar a marca de 300 lutas como faixa-preta, o pernambucano Fellipe Andrew caiu dentro da disputa do GP dos meio-pesados do BJJ Stars 12, no dia 27 de abril. Nem a necessidade de perder um pouco de peso foi capaz de reduzir o ritmo do professor da Alliance San Diego, na Califa, que venceu três oponentes no evento realizado no Parque da Mooca, em São Paul.

Além de conquistar o torneio, o astro faturou a premiação de 100 mil reais.

Para sair vencedor do GP, Fellipe confirmou as expectativas ao finalizar Leonardo Lara com um triângulo em sua primeira luta. Na sequência, passou por Isaque Bahiense com um placar categórico, 11 a 0, na semifinal.

Na grande final, ele finalizou Uanderson Ferreira com um katagatame. Andrew afirmou ter sido uma das melhores exibições de sua carreira.

“Me senti muito bem em todas as três lutas, certamente foi uma das minhas maiores exibições esportivas. Eu me mantive frio e focado, sem deixar a emoção tomar conta. Por conta do sorteio das chaves, eu acreditava que Gustavo Batista pudesse chegar até a final, no outro lado. Até porque Gustavo e Uanderson se enfrentaram uns meses atrás e deu Batista. Mas Uanderson surpreendeu a todos com aquela queda e conseguiu sair com a vitória”, lembrou Fellipe.

Campeão mundial, pan-americano e europeu superpesado (100kg), Fellipe disse o que aprendeu após a final com Uanderson Ferreira:

“Como eu dissera antes do BJJ Stars, não existe favorito no Jiu-Jitsu. Tudo pode acontecer. Uanderson é um atleta excepcional e com jogo muito arisco. Eu já havia lutado com ele algumas vezes, então a minha estratégia contra o jogo dele era apenas entrar lá para lutar Jiu-Jitsu. Apenas jogar solto e deixar rolar”, disse o pernambucano, que revelou o que fará com a bolada de 100 mil reais.

“O dinheiro fica no Brasil. Eu moro nos EUA e não vale a pena levar essa quantia para os Estados Unidos. Com esse dinheiro eu pretendo ajudar a minha família. Com certeza vai salvar muito”, concluiu o campeão.

Confira os resultados completos:

BJJ Stars 12

Komplexo Tempo, Mooca, São Paulo

27 de abril de 2024

GP dos meio-pesados:

Final:

Fellipe Andrew finalizou Uanderson Ferreira no katagatame

Semifinais:

Fellipe Andrew derrotou Isaque Bahiense por 11 a 0

Uanderson Ferreira derrotou Gustavo Batista por 2 a 0

Quartas de final:

Isaque Bahiense finalizou Francisco Lo no estrangulamento

Uanderson Ferreira finalizou Maurício Oliveira na chave de braço

Fellipe Andrew finalizou Leonardo Lara com um triângulo

Gustavo Batista finalizou Gabriel Brod com um katagatame

Disputas de cinturão:

Anna Rodrigues derrotou Ana Schimitt por 2 a 0

Júlia Alves derrotou Luiza Monteiro por 4 a 2

Superlutas:

Meyram Maquine derrotou Samuel Nagai por 3 a 2 nas vantagens (4 a 4 nos pontos)

Piter Frank derrotou Celsinho Venicius por 2 a 0

Adriano Silva derrotou Vitor Shaolin por decisão dos árbitros (2 a 2 nos pontos)

Pedro Veras finalizou Ygor Rodrigues na chave de braço

Sabrina Gondim x Larissa Martins derrotou por 2 a 1 nas vantagens (2 a 2 nos pontos)

Jeferson Santos derrotou Hugo Souza por pontos