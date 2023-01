A arte de moldar campeões, com John Danaher e Gordon Ryan

Share it

Certa vez, perguntamos a Gordon Ryan, único lutador campeão em três categorias no ADCC (-88kg, -99kg e +99kg), sobre o tamanho da influência de seus professores no seu jogo, nas suas conquistas e no seu sucesso. Ryan então nos ensinou:

“Muita gente agradece ao treinador apenas porque sente que é educado”, disse Gordon Ryan.. “Mas eu não exagero quando afirmo que 95% do que executo vêm do meu técnico John Danaher. Esse cara mudou minha vida e o modo como vejo o Jiu-Jitsu quando eu era só um moleque de 17 anos sem grana no bolso. Ele realmente investiu incontáveis horas que ele nem tinha disponível para ver eu me transformar num campeão.”

O rei do ADCC concluiria:

“O que me faz mais grato ao John Danaher é que ele não nos ensina apenas movimentos, técnicas e sistemas de cada posição. Ele nos ensina a sermos capazes de nos ensinarmos a nós mesmos. Com ele aprendi a aprender, a solucionar os problemas que vão surgindo nos treinos. Quando ele se aprofunda nos princípios centrais de cada movimentação, isso permite que usemos nossas próprias ideias e criatividade para desenvolvermos a técnica, expandindo assim nosso conhecimento a partir das ideias originais dele. Por isso vamos melhorando tão rapidamente.”

E você, já agradeceu a seus treinadores este ano?