Vitor Terra ensina macete para você emborcar com eficiência

Como diz Roger Gracie, “há sempre um pequeno detalhe capaz de fazer uma diferença gigante no seu Jiu-Jitsu.” Diretamente do camp serrano da equipe Gracie Terra no Rio, o professor Vitor Terra ensina um macete para você conseguir passar a guarda do adversário com mais eficiência. A técnica consiste num truque para você não errar mais ao emborcar o oponente na guarda fechada.

Repare que Vitor Terra abraça as duas pernas do adversário e coloca uma das mãos na gola do oponente. O professor aponta que um erro comum é direcionar a cabeça para o lado, o que possibilita a reposição de guarda do adversário. Neste caso, o faixa-preta ressalta que o ideal é alinhar a cabeça com a do oponente e erguê-la para conseguir passar a guarda.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons estudos.