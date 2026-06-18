Veteranos brabos em clima de guerra!

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De um lado do tatame, o icônico Suyan Queiroz. Discípulo legítimo do mestre Carlson Gracie, Suyan marcou época como um dos pesos-leves adultos mais dominantes do final dos anos 90. Conhecido por seu Jiu-Jitsu agressivo, passagens de guarda cirúrgicas e jogo de pressão implacável.

Do outro, a lenda paulista Marco Barbosa. Líder da conceituada equipe B9, Barbosinha une o refino técnico de sua consagrada base no judô com uma guarda defensiva praticamente intransponível e contra-ataques letais. Um estrategista nato que formou vários campeões e vai lutar “em casa”.

O confere está previsto para o próximo BJJ Stars, dia 31 de julho, em São Paulo, no card de lutas casadas.

Batizado de “World Cup”, o BJJ Stars 19 abraça a temática da Copa do Mundo para transformar o Vibra São Paulo em um verdadeiro caldeirão do grappling. Vai rolar um inédito GP Absoluto de Masters, no qual 16 nomes da categoria disputarão o prêmio de R$ 200 mil reais. Cascas-grossas lendários como Rafael Lovato Jr., Gregor Gracie, Jaime Canuto e Rafael Formiga prometem combates épicos de tirar o fôlego.