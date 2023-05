UFC Vegas: Rodolfo Vieira volta a finalizar e fatura bônus

Share it

Rodolfo Vieira está de volta à coluna das vitórias no Ultimate. O peso médio brasileiro colocou o Jiu-Jitsu de excelência em prática e finalizou o americano Cody Brundage com um katagatame no segundo round, em luta do card principal do UFC Vegas 72, no sábado, 29 de abril. Agora, Rodolfo soma nove vitórias e duas derrotas no MMA.

Em Las Vegas, Rodolfo fez jus ao apelido e caçou mais um faixa-preta. O carioca formado na GFTeam sofreu no primeiro round e Brundage quase liquidou a fatura. O americano impôs uma blitz na reta inicial do combate e frustrou as tentativas de queda do brasileiro. Em seguida, Cody conectou a mão direita que derrubou Rodolfo. Imediatamente, o pupilo formado por Julio Cesar Pereira se ajeitou na meia-guarda e resistiu ao ímpeto do adversário.

Rodolfo Vieira mudou o rumo do duelo no segundo round. Após uma entrada de Rodolfo no double-leg, Brundage investiu numa guilhotina. Rodolfo defendeu o estrangulamento e contragolpeou o rival com um katagatame. O americano se desvencilhou da posição no primeiro momento, mas o campeão mundial absoluto insistiu no ataque e forçou a desistência do oponente.

Depois de conseguir a finalização, Rodolfo foi tomado pela emoção. O astro do Jiu-Jitsu venceu na organização pela primeira vez desde julho de 2021. Ele vinha de uma derrota para o americano Chris Curtis, em junho do ano passado. O craque ainda foi premiado com a “performance da noite” e faturou 50 mil dólares (cerca de R$ 252 mil). Vieira soma quatro triunfos e dois reveses no Ultimate e volta a mirar o ranking da categoria.

O Brasil obteve 100% de aproveitamento no UFC Vegas 72. Na luta co-principal, o faixa-preta Caio Borralho finalizou o polonês Michal Oleksiejczuk com um mata-leão no segundo round. O “Natural” segue invicto no Ultimate, com quatro vitórias. O maranhense impôs seu jogo, conseguiu quedar o adversário e capturou o pescoço quando percebeu a brecha.

No segundo confronto do card principal Marcos “Pezão” de Lima surpreendeu Waldo Cortes-Acosta. “Pezão” derrotou Acosta por decisão unânime dos jurados (triplo 29-28). O paulista dominou os dois primeiros assaltos e viu o oponente levar a melhor no terceiro. Na atração principal da noite, o chinês Song Yadong venceu Ricky Simon por nocaute técnico no quinto round.

Confira os resultados abaixo:

UFC Vegas 72

Las Vegas, EUA

29 de abril de 2023

CARD PRINCIPAL

peso-galo: Song Yadong derrotou Ricky Simon por nocaute técnico com 1min10s do R5

peso médio: Caio Borralho derrotou Michal Oleksiejczuk por finalização aos 2min49s do R2

peso médio: Rodolfo Vieira venceu Cody Brundage por finalização com 1min28s do R2

peso-pena: Fernando Padilla derrotou Julian Erosa por nocaute técnico com 1min41s do R1

peso pesado: Marcos Pezão derrotou Waldo Cortes-Acosta por decisão unânime (triplo 29-28)

peso meio-médio: Trey Waters derrotou Josh Quinlan por decisão unânime (triplo 30-27)

CARD PRELIMINAR

peso pesado: Martin Buday derrotou Jake Collier por decisão unânime (triplo 29-28)

peso-mosca: Cody Durden derrotou Charles Johnson por decisão unânime (triplo 30-27)

peso-galo: Irina Alekseeva derrotou Stephanie Egger por finalização aos 2min11s do R1

peso casado até 63,5kg: Marcus McGhee derrotou Journey Newson por finalização aos 2min03s do R2

peso-galo: Jamey-Lyn Horth derrotou Hailey Cowan por decisão unânime (triplo 29-28)