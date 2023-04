UFC 288: Gilbert Durinho e Belal Muhammad colidem na luta co-principal

Share it

Gilbert “Durinho” Burns e Belal Muhammad se enfrentam na luta co-principal do UFC 288, a ser disputado no dia 6 de maio, em Newark, Nova Jersey. O duelo foi marcado a menos de três semanas da realização do evento, já a luta entre Charles “do Bronxs” Oliveira e Beneil Dariush foi reagendada para o UFC 289 devido a uma contusão leve do brasileiro.

O vencedor do combate entre Durinho e Belal pode se credenciar como próximo desafiante ao cinturão dos meio-médios (até 77,3kg) do Ultimate. O brasileiro ocupa a quinta posição no ranking da categoria, enquanto Muhammad é o quarto. O confronto terá duração de cinco rounds.

Gilbert Durinho brilhou em seu compromisso mais recente na organização. O campeão mundial de Jiu-Jitsu derrotou o americano Jorge Masvidal por decisão unânime (30-27, 20-27 e 29-28) na luta co-principal do UFC 287, em Miami, no dia 8 de abril.

O confronto contra Belal será o terceiro de Durinho neste ano. Em janeiro, o faixa-preta veio ao Rio e finalizou Neil Magny com um katagatame no primeiro round no UFC 283. Aos 36 anos, o brasileiro caça a terceira vitória consecutiva na divisão e pretende se firmar como próximo postulante ao título.

O wrestler Belal Muhammad, de 34 anos, também está firme na corrida pelo cinturão. Ele não perde desde janeiro de 2019 e está invicto há nove aparições na organização – oito vitórias e uma luta sem resultado contra o atual campeão Leon Edwards.

Confira o card completo:

UFC 288

Newark, EUA

6 de maio de 2023

CARD PRINCIPAL

Peso-galo: Aljamain Sterling x Henry Cejudo

Peso meio-médio: Belal Muhammad x Gilbert Durinho

Peso-palha: Jessica Bate-Estaca x Yan Xiaonan

Peso leve: Drew Dober x Matt Frevola

Peso-pena: Bryce Mitchell x Movsar Evloev

Peso-pena: Kron Gracie x Charles Jourdain

CARD PRELIMINAR:

Peso-meio-pesado: Devin Clark x Kennedy Nzechukwu

Peso-médio: Armen Petrosyan x Adversário a ser definido

Peso-meio-médio: Khaos Williams x Rolando Bedoya

Peso-palha: Marina Rodriguez x Virna Jandiroba

Peso-médio: Ikram Aliskerov x Phil Hawes

Peso-mosca: Zhalgas Zhumagulov x Rafael Estevam

Peso-médio: Joseph Holmes x Cláudio Ribeiro

Peso-galo: Daniel Willycat x Johnny Muñoz Jr.

Peso-pesado: Parker Porter x Braxton Smith