Charles do Bronxs e Beneil Dariush prometem duelo de gigantes no UFC 289

O brasileiro Charles “do Bronxs” Oliveira estará em ação no UFC 289, a ser disputado no neste sábado, 10 de junho, em Vancouver, no Canadá. Charles se prepara para medir forças com o iraniano Beneil Dariush na luta co-principal do evento. O vencedor do duelo pode se credenciar como próximo desafiante ao cinturão peso leve.

Charles volta ao octógono cerca de oito meses após sua luta mais recente. Em outubro do ano passado, ele foi finalizado pelo russo Islam Makhachev na disputa pelo cinturão da categoria. O aguardado retorno será contra Dariush, que soma oito vitórias consecutivas e está invicto desde 2018.

Charles e Dariush possuem estilos distintos. Enquanto o brasileiro caça o nocaute ou a finalização a todo momento, o iraniano radicado nos Estados Unidos assume uma postura mais estratégica no octógono. Charles contabiliza 33 triunfos na carreira e apenas três vieram por decisão, o que comprova sua letalidade. Beneil, por outro lado, soma 22 vitórias – cinco nocautes, oito finalizações e nove decisões dos jurados.

Apesar dos estilos diferentes, o encaixe técnico entre eles é bem semelhante. Ambos são faixa-preta de Jiu-Jitsu de alto nível e têm a trocação lapidada por treinadores formados pela Chute Boxe, tradicional escola de muay thai. Dariush é aluno de Rafael Cordeiro, um dos líderes da equipe no passado, e Charles é treinado por Diego Lima, professor à frente da escola em São Paulo.

Charles é o maior finalizador da história do UFC (16) e tem um Jiu-Jitsu que dispensa apresentações. “Benny”, no entanto, tem um jogo menos plástico, mais eficiente e pragmático. Apesar da iminente superioridade de “do Bronxs” no solo, Dariush, que é faixa-preta de Romulo Barral, tem as credenciais para frear o ímpeto do adversário no setor.

A tendência é de um combate parelho e um erro cometido pode ser fatal. Vale destacar que Charles sofreu ao menos um knockdown em suas últimas quatro lutas. Destes adversários apenas Makhachev, após balançar Charles na trocação, partiu para cima no solo e liquidou a fatura ao encaixar um katagatame. Mesmo com a derrota para o russo, foram o comportamento agressivo e o poder de fogo tanto na trocação quanto no solo que coroaram Charles.

Charles e Dariush prometem um duelo eletrizante. E não há como achar diferente, especialmente pelo retrospecto de Charles. O brasileiro varreu a divisão com vitórias avassaladoras sobre Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier, Justin Gaethje, entre outros e chegou ao topo da divisão. Uma eventual vitória sobre Dariush pode colocá-lo de volta à rota do cinturão. E como há de duvidar do faixa-preta mais letal que já lutou no Ultimate?

UFC 289

Vancouver, Canadá

10 de junho de 2023

CARD PRINCIPAL:

Peso-galo: Amanda Nunes x Irene Aldana

Peso-leve: Charles do Bronx x Beneil Dariush

Peso-pena: Dan Ige x Nate Landwehr

Peso-meio-pesado: Khalil Rountree Jr. x Chris Daukaus

CARD PRELIMINAR:

Peso-médio: Chris Curtis x Nassourdine Imavov

Peso-pena: Blake Bilder x Kyle Nelson

Peso-médio: Eryk Anders x Marc-André Barriault

Peso-mosca: Matt Schnell x David Dvorak

Peso-pena: Hakeem Dawodu x Lucas Almeida

Peso-mosca: Jasmine Jasudavicius x Miranda Maverick

Peso-galo: Aiemann Zahabi x Aoriqileng

Peso-palha: Maria Oliveira x Diana Belbita

Peso-meio-médio: Mike Malott x Adam Fugitt

E aí fiel, leitor? Qual é o seu palpite para o duelo?