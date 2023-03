Templo sagrado Gracie anuncia novo endereço

Share it

Tradicional escola de Jiu-Jitsu fundada por grande mestre Helio Gracie, a Gracie Humaitá definiu seu novo lar. A matriz será sediada agora na Fonte da Saudade, na Lagoa, com entrada na rua Vitor Maúrtua, número 14.

O histórico dojô da equipe mudou de endereço devido ao anúncio do fechamento do Colégio Padre Antônio Vieira, que foi a casa da escola desde a década de 1980.

O histórico templo foi palco de momentos marcantes da história do Jiu-Jitsu, como as aulas de grande mestre Helio Gracie, grandes treinos de Royler e Rickson e também o famigerado confronto de vale-tudo entre integrantes da arte suave e da luta livre.

Líder da academia matriz da Gracie Humaitá, mestre Rolker Gracie celebrou a nova sede:

“Como minha família ensina, dar um passo atrás nunca, isso nem para tomar impulso. A academia agora dobrou de tamanho e seguimos evoluindo”, comentou Rolker.

O filho de Helio também fez um comunicado em suas redes sociais acerca da nova fase da Gracie Humaitá:

“A mudança da sede deve ocorrer até a segunda quinzena de março, até lá, seguiremos com treino todos os dias no mesmo endereço, no colégio Padre Antônio Vieira. Gostaria de agradecer a todos que se solidarizaram com a procura do novo local, aos alunos de agora e aos alunos de gerações passadas – sem vocês o legado incrível do Jiu-Jitsu desenvolvido pelo meu pai, tios, irmãos e primos não seria possível. Quero deixar registrado minha eterna gratidão à incrível família Werneck pelos mais de 40 anos de parceria. Dessa forma, reafirmamos nosso compromisso com os alunos e comunidade de que a Academia Gracie segue firme e forte, agora ainda mais renovada”, conclui Rolker.