Tarsis Neto e o duelo mental para vencer o Pan 2023

O faixa-preta Tarsis Neto garantiu a medalha de ouro no Pan 2023 após vencer cinco lutas no master 3 meio-pesado. Com um obstáculo a mais: o professor GMI contundiu o joelho logo na primeira luta, e enfrentou uma batalha mental no decorrer da competição para superar a dor. O representante da Elementum Jiu-Jitsu usou a presença dos filhos e da esposa na Silver Spurs Arena, na Flórida, como motivação extra até o topo.

“Sempre que olhava para eles, eu lembrava o motivo pelo qual eu faço o que amo. É por eles que eu luto, é por eles que corro todo dia atrás do que sonho”, recorda Tarsis. Em bate-papo com o GRACIEMAG.com, Tarsis Neto avaliou o desempenho no Pan 2023 e contou como se preparou, física e mentalmente, para a vitória.

GRACIEMAG: O que esse título representa para você?

TARSIS NETO: Esse título provou que o esforço vale ouro. É muito difícil conciliar as funções de pai, marido, empresário com a rotina de um atleta. Abdiquei de muita coisa para conseguir treinar e chegar preparado física, emocional e mentalmente para enfrentar todas aquelas cinco lutas duras.

Como foi o duelo consigo mesmo?

Foi brabo, pois precisei vencer um duelo mental. Sofri uma lesão no ligamento colateral medial na primeira luta e precisei superar muita dor para não desistir. Meu objetivo era finalizar todas as lutas sem sofrer pontos. Não consegui finalizar todos os combates, mas não sofri nenhum ponto ao longo da competição.

Qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça quando você venceu a competição?

O título do Pan é resultado de anos de treinos específicos para que eu chegasse na melhor forma possível para competir. A conquista foi a concretização da visualização que eu fiz antes de lutar. Quando venci, consegui externalizar toda energia e vontade de me ver no lugar mais alto do pódio.

De que forma a presença dos seus filhos na competição ajuda?

A presença dos meus filhos e da galera que treina lá na academia é essencial. Quando você está pronto e sabe que está bem treinado, isso não é uma pressão, pelo contrário, vira um combustível para buscar a vitória. Sempre que eu olhava para eles, lembrava o motivo pelo qual eu faço o que amo. É por eles que eu luto, é por eles que busco meus sonhos.

Como você se preparou física e mentalmente para o torneio?

Eu fiz preparação física com o professor Márcio Pimentel, que é uma referência da área há muitos anos. Eu também faço um acompanhamento psicológico com o Carlos Frias, que me direciona e me ajuda a afirmar minha potência e me preparar mentalmente para todos os desafios. Esses trabalhos me deixaram prontos para todas as adversidades no torneio.