Brasileiro 2023: promessas da Dream Art dominam absoluto faixa-marrom

Os faixas-marrons eletrificaram o Ginásio Poliesportivo José Correa, em Barueri, São Paulo, na última quinta-feira. Os atletas protagonizaram duelos de alto nível no sexto dia de ação do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2023. O grande destaque do dia foi Pedro “Bolo” Silva, que faturou o ouro duplo.

O lutador da Dream Art sagrou-se campeão no peso meio-pesado após derrotar Filipinho Assis na decisão dos árbitros e fechou a final do absoluto com Gabriel “Caboja” Galvão, seu parceiro de equipe. Antes, Pedro derrotou o campeão pesadíssimo Helder “Tropeço” Rodrigues por 2 a 1 nas vantagens, pela semifinal do aberto.

O primeiro ouro de Pedro no dia veio após uma vitória apertada sobre Filipinho Assis, da Alliance Rio de Janeiro. Ambos fizeram cinco lutas para chegar à final e “Bolo” foi superior ao adversário na visão dos árbitros.

Apesar da derrota na semifinal do absoluto, Helder Tropeço reinou no pesadíssimo. O representante da Frates Jiu-Jitsu finalizou Guilherme Cypriano com um estrangulamento das costas quando já vencia o adversário por 6 a 0. “Tropeço” se manteve como o melhor faixa-marrom de sua categoria no país, ao defender o título que ele também conquistou no ano passado.

Pupilo de Mario Reis, Robson Chaves levou o ouro no superpesado. O atleta da Alliance finalizou Gabriel Ribeiro com uma chave de pé nos últimos minutos da final da divisão. Nas fases anteriores, Robson passou por Luiz Henrique Betta, Jorge Gabriel Pereira e Gabriel Bernardo.

Na edição passada do Brasileiro, Gabriel Brod ficou com o vice-campeonato no meio-pesado. Desta vez, o lutador da FP Team se lançou no peso pesado e triunfou. O aluno de Felipe Preguiça surpreendeu Wesley Oliveira na final com um bote letal na chave de pé. Na caça ao título, Brod também venceu João Victor Orvando e Dory Aoun.

Gabriel Galvão é o nome a ser batido no peso médio. O popular “Caboja” teve desempenho irretocável no campeonato. Na final, o prodígio da Dream Art precisou de apenas 30s para finalizar Gleison Santos com um armlock arquitetado na guarda fechada. Os ataques da guarda, sobretudo a chave de braço, foram os trunfos que consagraram Gabriel na competição. Vale destacar que ele boletou o ouro no absoluto faixa-marrom na edição passada e fechou a final com o amigo Jhonathan Pessanha.

Thiago Saboia brilhou no peso leve. O piauiense teve atuação segura e usou sua letalidade para sobressair na categoria. O lutador da Alliance é especialista nas chaves de pé e surpreendeu os oponentes com este poderoso ataque. Na decisão dos leves, Thiago derrotou Sandrey Silva por 2 a 0 para levar o ouro. A temporada de Thiago é estupenda até o momento. Neste ano, ele se consagrou campeão europeu e ficou em terceiro no Pan.

Guilherme Fernandes superou os próprios limites para reinar no peso-pena. O atleta da Dream Art sofreu uma contusão no joelho no decorrer do campeonato. Mesmo lesionado, seguiu em frente rumo à glória. E alcançou a sonhada medalha dourada. O título veio após superar Jhonathan Souza por 4 a 2 na final.

Kevin Gabriel e Jonathan Santos protagonizaram uma luta emocionante na final do peso-pluma. Nos últimos 30s, Jonathan passou à frente no placar após Kevin sofrer uma punição por fugir da área de combate. Em seguida, Kevin conseguiu uma vantagem de queda e virou o combate no apagar das luzes. Este foi o segundo título expressivo do atleta da Dream Art na temporada, já que ele também venceu o Pan.

A vitória de Bruno Sena no peso-galo é sinônimo de persistência. No Brasileiro 2022, ele ainda estava na faixa-roxa e foi parado na primeira luta. Nesta ocasião, Bruno escreveu a história com um novo roteiro. O arisco da Kronos Jiu-Jitsu finalizou Mateus Felipe Porto com uma chave de pé na final da categoria para ser coroado.

Confira abaixo os campeões na faixa-marrom:

Absoluto: Pedro Silva

Peso pesadíssimo: Helder Tropeço

Peso superpesado: Robson Chaves

Peso pesado: Gabriel Brod

Peso meio-pesado: Pedro Silva

Peso médio: Gabriel Galvão

Peso leve: Thiago Saboia

Peso-pena: Guilherme Fernandes

Peso-pluma: Kevin Gabriel

Peso-galo: Bruno Sena