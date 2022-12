Roberto Cyborg, Amy Campo e os destaques do Mundial Sem Kimono

Share it

Último evento do calendário da IBJJF no ano, o Mundial Sem Kimono 2022 será disputado de 8 a 11 de dezembro, em Anaheim, na Califórnia. O torneio conta com nomes consagrados do Jiu-Jitsu, caso de Victor Hugo Costa, Henrique “Ceconi” Cardoso, Adam Wardzinski, Gabriel Arges, Servio Tulio, Celso Venicius, e jovens prospectos da nova geração, como Andy Murasaki, “Bebeto” Oliveira e Dante Leon.

Atual campeão absoluto do Mundial Sem Kimono, Pedro Marinho não estará em ação no campeonato, mas garantiu antecipadamente a primeira posição do ranking sem kimono da IBJJF. O atleta da Gracie Barra contabiliza 666 pontos e não pode ser ultrapassado por outro atleta.

Com 11 atletas confirmados na divisão, o pesadíssimo é a categoria menos populosa do torneio, mas promete briga acirrada pelo ouro. Roberto “Cyborg” Abreu, no auge de seus 41 anos, está confirmado na disputa e tentará defender o título da divisão. Um forte candidato ao trono de “Cyborg” é o cearense Victor Hugo Costa, vice-campeão na edição passada e atual campeão mundial de kimono da divisão. Neste ano, os “Cyborg” e Victor Hugo se enfrentaram no ADCC e o veterano levou a melhor na decisão dos árbitros. O pesadíssimo conta com outros atletas de alto quilate e que podem surpreender, como: Roosevelt Sousa, Antonio Assef e Davi Cabral – atual campeão do Pan Sem Kimono.

O superpesado está com o trono vago, já que o atual campeão Devhonte Johnson migrou para o peso pesado nesta edição. Vice-campeão no ano passado, Joseph Othmar, representante da BJJ Revolution Team, espera subir mais um degrau do pódio desta vez. Henrique “Ceconi” Cardoso, Fellipe Trovo, Adam Wardzinski, Jackson Douglas e Lucas Norat também são candidatos reais ao posto de rei.

Sem o campeão que brilhou na edição passada e conquistou o ouro duplo, o peso pesado conhecerá seu novo dono em breve. Trono vago, a divisão conta com campeões mundiais e atletas que disputaram o ADCC. Campeão da categoria de cima, Devhonte “Bones” Johnson promete fazer um pouso estrondoso entre os pesados. Terceiro colocado no ADCC 2022 e vice-campeão mundial no ano passado, o experiente Vagner Rocha é um dos nomes mais gabaritados a conquistar o ouro. No entanto, o hondurenho Elder “El Monstro” Cruz e o também brasileiro André Porfirio merecem olhos atentos no torneio.

O peso meio-pesado abrange um celeiro de craques e indica duelos acirrados do início ao fim. A categoria também está à procura de um novo campeão, porque Jeferson Guaresi desceu para os médios. Entre os destaques confirmados, pode-se citar Jonnatas Gracie, Francisco Lo, Gabriel Arges, Shane Fishman e Oliver Taza.

A história no peso médio não deve ser diferente. A chave conta lutadores tarimbados e os combates prometem intensidade máxima. A divisão engloba um pelotão de campeões, como Celso Venicius, Jeferson Guaresi, Marco Aurellio Queiroz, Servio Tulio, AJ Agazarm, Eduardo Avelar e Andy Murasaki. Estes atletas brigam pelo título vago da categoria, pois Hugo Marques não se inscreveu no evento.

Categoria mais populosa do evento, com 24 lutadores no páreo, o peso leve é certeza de emoção e embates frenéticos. Um dos principais nomes da divisão trata-se de Dante Leon. O atleta da Perigo Submisson Fighting o conquistou o título do Mundial Sem Kimono no peso médio, em 2019, e ficou com o segundo lugar no ano passado. Desta vez, Dante desceu para os leves rumo ao bicampeonato em categorias diferentes. Todavia, ele terá a árdua missão de superar exímios oponentes, como Daniel Campos, Joshua Cisneros, Alexandre Faria e Lucas Valente. Atual campeão mundial sem kimono entre os leves, Gianni Grippo migrou para os penas.

A descida de Gianni Grippo para o peso-pena pode dar doses de emoção à categoria. O empolgante faixa-preta é bicampeão mundial na modalidade e resolveu se aventurar entre atletas mais leves. Conhecido por adaptar o berimbolo ao sem kimono, Gianni pode surpreender os adversários com seu arsenal de técnicas e ataques. Ele é um dos fortes concorrentes ao ouro, já que o atual campeão Diego Vago não disputou o torneio. O galês Ashley Williams, que disputou o ADCC 2022, Sam Mc Nally e Lucas Emanuel da Silva são outros destaques.

Uma das principais revelações da GFTeam nos últimos anos, Bebeto Oliveira terá a difícil missão de defender o título do peso-pluma. Há menos de dois meses, ele deu continuidade à ótima fase e conquistou a medalha de ouro no Pan Sem Kimono. Mesmo com o favoritismo carregado por Bebeto, a divisão conta atletas que podem desbancá-lo, como Lucas Pinheiro, Cleber Clandestino e Felipe Machado.

Assim como Bebeto Oliveira, Estevan Garcia espera repetir o feito do ano passado para manter-se no topo da divisão. O atual campeão dos galos terá como principais concorrentes Roiter Junior, vice-campeão em 2021, Coco Izutsu, da AOJ, e Osamah Almarwai.

As divisões femininas contam com lutadoras de primeiro escalão na disputa. Caso da campeã mundial de kimono Bia Basílio, Tabatha Ricci, Elisabeth Clay, Melissa Stricker. O grande destaque entre as mulheres trata-se de Amy Campo, campeã da categoria acima de 60kg no ADCC e ouro duplo na faixa-marrom na edição passada do Mundial Sem Kimono.