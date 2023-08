Tainan brilha de novo e Jonnatas Gracie vence GP na Austrália

Share it

A cidade de Gold Coast, na Austrália, sediou a segunda edição do Tough Roll, evento de Jiu-Jitsu que promoveu a disputa de lutas casadas e do GP dos Médios, que reuniu oito faixas-pretas à caça do prêmio de 10 mil dólares americanos (cerca de R$ 47.500 na cotação atual).

Na luta principal da noite, o bicampeão mundial Tainan Dalpra protagonizou uma atuação de gala contra o australiano Burak Sarman. O astro da Art of Jiu-Jitsu impressionou o público com sua técnica apurada e seu estilo calculista para dominar o combate. Tainan impôs seu Jiu-Jitsu refinado e usou posições plásticas, como o “gator roll”, para passar a guarda de Burak. O pupilo dos irmãos Mendes ainda chegou ao cem-quilos do adversário em outros momentos do confronto e depois liquidou a fatura ao estrangular com um ataque das costas.

Na entrevista pós-luta, Tainan aproveitou a oportunidade com o microfone para desafiar o americano Levi Jones, que estava presente no evento, para um duelo na próxima edição do Tough Roll.

A australiana Nikki Lloyd foi a grande surpresa da noite. Nikki derrotou a brasileira Anna Rodrigues por 2 a 0 na luta co-principal, em combate recheado de reviravoltas. Anna teve um começo avassalador, conseguiu passar a guarda, montar e quase finalizou com um estrangulamento. No entanto, a estrela da Dream Art não largou na frente porque a pontuação só começava a valer com cinco minutos de ação. A australiana cresceu de rendimento a partir da metade da luta, enquanto Anna teve uma queda no desempenho.

Nikki marcou um ponto – equivalente a uma vantagem – ao atacar na chave de pé e depois conseguiu outro depois de quase raspar a adversária. Anna, que tinha tomado uma punição de pegada na parte interna do kimono, marcou um ponto, mas não foi o suficiente para reverter a desvantagem.

Ainda no card principal, Vagner Rocha superou Uros Culic por 3 a 0, após marcar três vantagens sobre o atleta local, em duelo sem kimono. Vagner não ofereceu brechas ao oponente e imprimiu seu estilo ofensivo para levar a vitória.

O fenômeno Cole Abate brilhou em sua estreia na faixa-preta. O craque da Art of Jiu-Jitsu teve as rédeas da luta a todo momento e foi impecável contra David Stoil. Cole raspou “Baby Dave”, quedou e finalizou com um armlock letal nos instantes finais do combate sem kimono.

O veterano Viktor Doria superou três dedadas no olho e uma joelhada na cabeça para derrotar Paulo Lima. Doria, que operou o joelho duas vezes nesse ano, depositou sua garra e a experiência no tatame para conquistar o triunfo. Viktor perdia a luta por 1 a 0 até a reta final, até que chegou na posição de quatro apoios, girou para as costas e fisgou uma vantagem. Como foi o último marcador, Doria saiu vitorioso.

Henrique Ceconi e Anton Minenko estremeceram a arena com um confronto sem kimono de gigantes. Ceconi provou sua superioridade na luta agarrada e bateu o oponente por 2 a 0, ao executar uma queda no double-leg.

Jonnatas Gracie reina no GP dos Médios

O brasileiro Jonnatas Gracie foi o grande nome do GP dos Médios. O atleta da Atos venceu três lutas para boletar o título do torneio e faturar a premiação de 10 mil dólares americanos. Jonnatas derrotou o mineiro Servio Tulio após o lutador da Gracie Barra lesionar o ombro esquerdo ao ser quedado. Servio até fez esforço para voltar a lutar, mas não teve condições de dar continuidade ao embate.

No decorrer de sua campanha na competição, Jonnata Gracie também derrotou Tadeu Lobato e Murilo Amaral. Do outro lado da chave, Servio finalizou Diego Queiroz com um triângulo de mão e estrangulou Grant Bogdanove com um mata-leão em pé.

Na entrevista pós luta, o aluno de André Galvão celebrou a vitória e pediu para disputar a próxima edição do Tough Roll. Já Servio, aproveitou a oportunidade para solicitar a revanche contra Jonnatas.