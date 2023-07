Meregali, Glover e Craig Jones vencem no UFC

Share it

O UFC Fight Pass Invitational 4, evento de luta agarrada disputado no UFC Apex, em Las Vegas, agitou a comunidade do Jiu-Jitsu na noite de quinta, 29 de junho. O card contou com duelos eletrizantes e trouxe resultados interessantes.

Na luta principal, Craig Jones derrotou Felipe “Preguiça” Pena no tempo extra após escapar mais rápido da pegada de costas no decorrer dos três rounds da prorrogação. O momento que garantiu a vitória ao australiano ocorreu no primeiro assalto, quando ele conseguiu se desvencilhar das costas em apenas sete segundos, enquanto Felipe Preguiça não conseguiu desatar a posição em nenhum dos rounds.

Preguiça e Craig Jones travaram um combate estudado. Os atletas não se expuseram tanto no decorrer da luta e também não conseguiram posições de domínio durante os 12 minutos disputados. Boa parte da luta se desenrolou em pé. Craig tentou derrubar Felipe em algumas oportunidades no single-leg, mas o mineiro formado na Gracie Barra refutou as investidas do adversário.

Enquanto fez guarda, Preguiça trabalhou no gancho e tentou ataques na chave de pé. Porém, Craig Jones defendeu as posições. O confronto marcou o retorno do australiano às competições sem kimono. Ele não lutava desde o ADCC 2022, realizado em setembro do ano passado. Por outro lado, Preguiça, que contou com Kaynan Duarte e Gabriel Arges em seu córner, sofreu sua primeira derrota neste ano. Em fevereiro, o brasileiro venceu Nick Rodriguez no Who’s Number One.

Glover Teixeira triunfou em sua volta ao Jiu-Jitsu sem kimono. O ex-campeão do UFC superou o americano Anthony Smith por decisão unânime dos jurados na luta co-principal do evento. Smith foi superior no primeiro round, mas Glover levou a melhor nos dois assaltos seguintes para capturar a vitória. O duelo teve três rounds de quatro minutos de duração.

Smith trabalhou com eficiência guarda elástica na primeira etapa do embate e complicou Glover. O americano quase chegou às costas do brasileiro, mas ele defendeu a iniciativa do oponente. O rumo do confronto começou a mudar no decorrer do segundo round. Glover impôs seu Jiu-Jitsu com pressão e tomou as rédeas quando conseguiu raspar depois de uma tentativa de guilhotina do rival. Nos instantes finais, o ex-campeão meio-pesado do UFC rapidamente chegou ao cem-quilos e montou.

O americano voltou mais agressivo no round final e Glover esperou o momento ideal para capitalizar a vantagem. Smith tentou um bote no triângulo, mas o faixa-preta aproveitou a brecha para estabilizar a meia-guarda. Depois, passou a guarda, manteve o controle lateral e montou sem dar espaço ao adversário. As posições de domínio garantiram a vitória ao brasileiro.

Nicholas Meregali disse diversas vezes no decorrer da semana que finalizaria Roberto “Cyborg” Abreu. O tricampeão mundial na faixa-preta cumpriu a promessa e entregou mais uma bela atuação. Meregali finalizou Roberto Cyborg com um armlock no segundo round do tempo extra. O aluno de John Danaher foi mais perigoso durante o combate e mostrou a periculosidade de sua guarda.

O representante da New Wave Jiu-Jitsu atacou a todo momento e buscou botes nas chaves de pé e joelho, bem como tentou raspar o experiente rival. Cyborg, no entanto, defendeu as posições, mas também não conseguiu progredir.

Nick Rodriguez conquistou o GP Absoluto e foi premiado com 30 mil dólares (cerca de R$ 145 mil na cotação atual). O americano finalizou o gigante Dan Manasoiu, de 21 anos e 130kg, com um mata-leão no segundo round do tempo extra. Apesar de só ter conseguido a vitória na prorrogação, Nick foi dominante em boa parte da luta. Rodriguez passou a guarda do rival em diversas oportunidades e freou o ímpeto do pupilo de John Danaher.

Nas fases anteriores, Nick Rodriguez derrotou Roberto Jimenez e Vagner Rocha. Manasoiu, por outro lado, finalizou Gabriel Arges na chave de calcanhar e Fedor Nikolov no leglock.

A meteórica Helena Crevar, de 16 anos, brilhou em sua estreia no Ultimate. A faixa-azul prodígio de John Danaher pegou as costas e estrangulou a faixa-preta Emily Fernandez com um mata-leão na reta final do combate. Helena adicionou mais uma vitória expressiva neste ano. Há cerca de um mês, ela foi campeã mundial peso e absoluto no juvenil 1.

Estrela do wrestling nos Estados Unidos, Roman Bravo-Young e o mexicano Alex Perez, ex-desafiante ao cinturão peso-mosca do UFC, empataram. Bravo-Young foi superior no duelo, conseguiu passar a guarda e montar, mas não finalizou.

Confira abaixo os resultados:

UFC Fight Pass Invitational 4

Las Vegas, Nevada

29 de junho de 2023

CARD PRINCIPAL

Craig Jones derrotou Felipe Preguiça no tempo extra

Glover Teixeira derrotou Anthony Smith por decisão unânime

Nicholas Meregali finalizou Roberto Cyborg no tempo extra

Roman Bravo-Young e Alex Perez empataram

Helena Crevar finalizou Emily Fernandez

GP ABSOLUTO

Final

Nick Rodriguez finalizou Dan Manasoiu

Semifinal

Nick Rodriguez derrotou Vagner Rocha no tempo extra

Dan Manasoiu finalizou Fedor Nikolov

Quartas de final

Nick Rodriguez derrotou Roberto Jimenez no tempo extra

Dan Manasoiu finalizou Gabriel Argeș

Vagner Rocha finalizou Fellipe Andrew

Fedor Nikolov derrotou Haisam Rida no tempo extra