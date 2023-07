Relembre o dia em que Wiz Khalifa homenageou Leandro Lo

Share it

A perda do ídolo Leandro Lo no ano passado abalou a comunidade do Jiu-Jitsu. Leandro marcou época nos torneios da modalidade e era uma unanimidade entre os fãs do esporte. Dono de um carisma ímpar e de uma personalidade cativante, Lo conquistou oito títulos mundiais na faixa-preta em cinco categorias diferentes (leve, médio, meio-pesado, pesado e absoluto) – feito inédito no adulto faixa-preta.

Leandro Lo nos deixou tragicamente na madrugada do dia 7 de agosto de 2022. A morte do astro gerou comoção mundial e rendeu inúmeras homenagens. Menos de um mês após o falecimento de Lo, o rapper Wiz Khalifa homenageou o saudoso campeão durante um show realizado na Pensilvânia, nos Estados Unidos.

A homenagem ocorreu durante a música “See you again” “Nos vemos novamente”), composta por Wiz Khalifa com a participação de Charlie Puth. Fotos de artistas, cantores e esportistas foram estampadas no telão do show. Além de Leandro Lo, Paul Walker, o rapper DMX, entre outros, também foram lembrados.

Wiz Khalifa treina Jiu-Jitsu desde 2017 e é aluno do mestre Rigan Machado, professor da Machado Brothers, em Los Angeles. Apesar do bom período nos tatames, Khalifa ainda está na faixa-branca devido à dificuldade de conciliar a carreira artística com os treinamentos. Ele até já compareceu às competições de Jiu-Jitsu, como o Mundial 2017. Nesta edição, Lo ficou com o vice no superpesado, ao ser derrotado por Nicholas Meregali por 2 a 0 na final.

Confira, no vídeo a seguir, a homenagem feita por Wiz Khalifa.