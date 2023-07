Dana White se empolga com Zuckerberg x Musk e mira recorde histórico

Share it

O embate nas redes sociais entre os bilionários Mark Zuckerberg e Elon Musk tem agitado o mundo da luta nas últimas semanas. O possível duelo inflamou estrelas do MMA, treinadores e fãs da modalidade, que já declararam torcida para um dos lados e estão na expectativa pela concretização do combate.

Apesar do desejo do público, os apostadores não estão convictos quanto à realização da luta. É o que se reflete na casa de apostas Unikrn. De acordo com o site, 88% dos usuários apostaram que este confronto não será disputado.

Por outro lado, o presidente do UFC, Dana White, se empolgou com o desafio entre os magnatas e afirmou que tem trabalhado para materializar a luta.

“Tenho (uma data em mente), vou anunciar quando estivermos prontos. Não será no UFC 300”, declarou Dana.

Dana também acredita que o duelo, que definiu como “o maior da história”, tem potencial para alcançar números jamais vistos no esporte.

“Olhando para esses dois caras da tecnologia, ninguém diz que eles podem lutar, mas eles podem, é real, e vamos ver como as coisas vão caminhar. Vocês me conhecem, estou trabalhando nisso. Acho que essa vai ser a maior luta da história e terá um recorde que nunca será quebrado, caso aconteça. Gosto de fazer lutas como essa, que todos querem ver, acontecerem”, disse Dana White, em entrevista ao programa “The Pat McAfee Show”.

Dana pretende faturar mais de 1,8 bilhão de dólares (cerca de R$ 8,6 bilhões na cotação atual), três vezes mais que a luta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor.

Os protagonistas deste evento têm treinado com frequência e se aliaram a lutadores e treinadores da elite do MMA. Recentemente, Zuckerberg publicou em suas redes sociais uma foto com os campeões do UFC Israel Adesanya e Alex Volkanovski, após um treino em Las Vegas.

O CEO da Meta já se aventurou numa competição de Jiu-Jitsu e sentiu o gosto da vitória. O americano participou da etapa do BJJ Tour, evento organizado pelo GMI Claudio França, no Vale do Silício, na Califórnia, no dia 6 de maio.

Na ocasião, o faixa-branca de 39 anos esteve em ação no master 1 peso-pena. Ele se tornou campeão sem kimono e levou a prata com kimono. Ao todo, Zuckerberg disputou três lutas no torneio e foi parado apenas na final da categoria. Mark é aluno do professor Dave Camarillo na equipe Guerrilla Jiu-Jitsu e tem mostrado sua evolução na arte marcial por meio de publicações nas redes sociais.

O sul-africano Elon Musk, de 52 anos, também anda bem acompanhado. Nos últimos dias, Musk treinou Jiu-Jitsu sem kimono com o professor John Danaher e com o canadense Georges St. Pierre, ex-campeão dos pesos meio-médio e médio do UFC. Vale destacar que o dono do Twitter não treinava com frequência antes de desafiar o rival, mas tem se dedicado desde então.

Had a great training session with @elonmusk, @GeorgesStPierre, and John Danaher last night. Everything about this was epic! pic.twitter.com/SkQLA0sYwI — Lex Fridman (@lexfridman) July 3, 2023

E aí, fiel leitor? Para quem vai a sua torcida neste duelo galáctico?