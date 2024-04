PBJJF investe em lutas mais dinâmicas e mais torneios pelo mundo

Share it

A Professional Brazilian Jiu-Jitsu Federation (PBJJF) nasceu na costa leste e tem se expandido pelas mais diversas fronteiras do planeta Jiu-Jitsu. Com premiações em dinheiro e cinturões para os grandes campeões, a organização sonha alto, como confirma o organizador João Paulo Ferreira, faixa-preta da Alliance e campeão de Jiu-Jitsu. A Federação, fundada com o craque peso pesado Max Gimenis, busca ouvir os atletas e atender suas demandas.

Confira, a seguir, os melhores momentos de nossa conversa com JP Ferreira sobre os próximos passos da PBJJF.

GRACIEMAG: O que a PBJJF pretende trazer de novo ao tabuleiro mundial do Jiu-Jitsu esportivo?

JP FERREIRA: A sigla PBJJF significa Professional Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Nossa Federação, assim, busca uma abordagem inovadora do Jiu-Jitsu esportivo, enfatizando o profissionalismo, a excelência técnica e a dinâmica competitiva.

Uma das medidas nos eventos tem sido implementar punições mais rápidas e recorrentes a quem não se movimenta ou amarra. Tem dado certo?

Definitivamente. Implementamos punições mais rigorosas juntamente com lutas mais curtas para a divisão de elite dos faixas-pretas. Isso tem tornado nossos eventos mais emocionantes e dinâmicos, aumentando o apelo para os competidores e espectadores. É o nosso objetivo, contribuir para a evolução do esporte.

O berço da PBJJF é a costa leste dos Estados Unidos. Por que optaram por começar por lá?

Escolhemos a região da capital dos Estados Unidos como berço da PBJJF devido ao crescimento do Jiu-Jitsu e à sua localização estratégica. A região perto de Washington e Nova York facilita bastante o acesso de competidores e fãs de todo o mundo.

O que vem por aí? Vocês divulgaram eventos em breve até na Coreia do Sul.

Estamos comprometidos com o crescimento global da nossa organização. Nossos próximos eventos incluem torneios internacionais na América do Norte, América do Sul, Ásia e Oceania, além do aguardado evento mundial no final deste ano de 2024.

O que significa campeonatos mais profissionais para vocês?

Para nós, profissionalismo na comunidade de atletas de Jiu-Jitsu significa um leque de valores, como respeito, ética e dedicação ao esporte. Encorajamos uma cultura de integridade e excelência em todas as interações dentro e fora do tatame.

