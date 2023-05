5 lições que aprendi com professor Marcelo Saporito, por Jean Alves

Share it

Jean Alves, nosso GMI à frente da escola Sesi Jiu-Jitsu, listou cinco lições que aprendeu com seu mestrão Marcelo Saporito, faixa-preta do sexto grau formado pelo mestre Carlson Gracie. Jean recorda o valor de repassar a essência do Jiu-Jitsu, a aplicação das técnicas em situações reais e outros ensinamentos. Confira a seguir.

1. O Jiu-Jitsu e a realidade

Aprender e ensinar Jiu-Jitsu significa treinar quedas, finalizações, golpes traumáticos, defesa pessoal em pé, técnicas de bloqueio e guarda para vale-tudo. Como o professor Saporito sempre reforça, a competição com kimono representa apenas uma parte do Jiu-Jitsu real.

2. “Nenhum ser finito pode conter o infinito”

O Jiu-Jitsu é composto de combinações e variações infinitas. Isto é, nenhum praticante pode saber tudo. Como a vida, o Jiu-Jitsu é a arte da eterna aprendizagem, e por isso se torna interessante a cada etapa da vida.

3. Propague o bem

Faça o bem, seja bom o tempo todo, com tudo e com todos ao seu redor. Esse é também o papel de quem divulga e trabalha com o Jiu-Jitsu.

4. Só a repetição leva à perfeição

Para aprender a essência do verdadeiro Jiu-Jitsu, o praticante precisa ser consistente, com a necessidade de horas seguidas de estudo rotineiro. As lições são muitas, e cruciais, e poucos têm a consciência e a dedicação necessárias. Só a repetição levará à perfeição nos ajustes e na economia de energia nas técnicas.

5. Gratidão e lealdade

Seja sempre grato por tudo que seu mestre e sua escola fizeram por você.