UFC 289: Amanda Nunes domina mexicana e se aposenta

Share it

No auge de seus 35 anos, a “Leoa” Amanda Nunes encerrou sua carreira profissional no MMA após protagonizar uma atuação triunfal. A brasileira dominou a mexicana Irene Aldana e derrotou a desafiante por decisão unânime dos jurados (50-44, 50-44 e 50-43) na luta principal do UFC 289, disputado no sábado, 10 de junho, em Vancouver. O combate no Canadá foi válido pelo peso-galo (até 61,2kg).

Amanda confirmou a aposentadoria da modalidade durante a entrevista pós luta. Emocionada, a baiana estendeu as luvas e os cinturões dos pesos galo e pena no octógono. Em seguida, ajoelhou-se e debruçou-se sobre seus títulos. Em sua última apresentação pelo Ultimate, se igualou ao astro Anderson Silva com 11 vitórias em disputas de cinturão.

“Minha mãe vem pedindo há tempos. Ela não aguenta mais. Minha família também não, a Nina. Eu ainda sou jovem para aproveitar com a minha família tudo o que construí”, afirmou Amanda.

Com a aposentadoria de Amanda, o Brasil fica sem um representante campeão no UFC pela primeira vez desde julho de 2016. No decorrer de sua longa jornada no Ultimate, a faixa-preta de Jiu-Jitsu boa de boxe colecionou 16 vitórias e apenas duas derrotas. A baiana de Pojuca empilhou vitórias sobre ícones do esporte, como Ronda Rousey, Cris Cyborg, Miesha Tate, Valentina Shevchenko, Holly Holm e Julianna Pena. No total, são 13 triunfos por nocaute, quatro por finalização e seis por decisão dos jurados. Ela deixa o esporte com um cartel de 23 vitórias e cinco derrotas.

Amanda traçou uma estratégia eficaz contra Irene Aldana. Ciente da perigosa mão direita da mexicana, a brasileira evitou a principal arma da adversária e controlou a distância por grande parte do confronto. A Leoa cometeu apenas um deslize na luta. No primeiro round, Amanda partiu para cima da oponente e foi derrubada por um cruzado de direita aplicado por Aldana. Mas, instantes depois, Amanda retomou as rédeas do duelo.

Ela anulou o plano da desafiante com chutes frontais, jabs e joelhadas. Além da superioridade na trocação, Amanda também evidenciou a defasagem no placar na luta agarrada. Ao todo, a brasileira converteu sete quedas. Com a vitória encaminhada no quinto round, Amanda quedou ao investir num double-leg com apenas 30 segundos e permaneceu por cima até o fim. A baiana passou a guarda, montou, desferiu uma saraivada de golpes e quase liquidou a fatura.

De fato, a rainha da selva caçou sua última presa com uma atuação nobre a categórica, digna da lutadora que varreu as divisões femininas por quase uma década.

Confira abaixo os resultados.

UFC 289

Vancouver, Canadá

10 de junho de 2023

Amanda Nunes derrotou Irene Aldana por decisão unânime (50-44, 50-44, 50-43)

Charles do Bronx derrotou Beneil Dariush por nocaute técnico aos 4min10s do R1

Mike Malott derrotou Adam Fugitt por finalização com 1min06 do R2

Dan Ige derrotou Nate Landwehr por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

Marc-Andre Barriault derrotou Eryk Anders por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

CARD PRELIMINAR

Nassourdine Imavov contra Chris Curtis foi declarada sem resultado (No Contest) após um choque de cabeças no R2

Jasmine Jasudavicius derrotou Miranda Maverick por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Aiemann Zahabi derrotou Aoriqileng por nocaute com 1min04s do R1

Kyle Nelson derrotou Blake Bilder por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

Stephen Erceg derrotou David Dvorak por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)

Diana Belbita derrotou Maria Oliveira por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)