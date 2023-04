Por que Kaynan Duarte é o favorito no GP Absoluto do BJJ Stars?

Share it

Kaynan Duarte é o nome a ser batido no GP Absoluto do BJJ Stars 10. O pupilo de André Galvão reinou no Europeu 2023, em janeiro, e boletou o ouro duplo. O atleta da Atos finalizou as sete lutas que disputou no único torneio que esteve em ação neste ano.

Kaynan tem os estrangulamentos das costas como principais armas de seu arsenal. Foi o que se comprovou em solo francês neste ano. longo da competição, Kaynan apertou cinco pescoços e finalizou dois adversários na chave de braço. Quem mais sentiu a pressão do campeão foi Luis Fernando de Oliveira, que foi finalizado tanto no peso quanto no aberto pelo representante da Atos.

“As expectativas são as melhores possíveis”, conta Kaynan. “Eu venho de uma temporada muito boa, o que me faz ser um dos favoritos ao prêmio. Além disso, o meu camp foi excelente, o que me dá muita confiança na vitória. São 16 atletas excelentes, tenho muito respeito por todos eles. E todos já foram ou são campeões mundiais ou pódios de grand slam. Com certeza só vai ter lutão para o público assistir e isso faz do evento muito atrativo para mídia em geral, para a mídia especializada e para o público em geral”, completou o bicampeão do ADCC.

O astro também já se consagrou no GP Absoluto promovido pela IBJJF, em novembro do ano passado. Na ocasião, o bicampeão mundial derrotou Elder Cruz, Roberto Cyborg e Gutemberg Pereira para levar o cheque de 40 mil dólares. Neste torneio, Kaynan Duarte mostrou sua versão calculista. Minimizou os riscos e venceu os três duelos por 2 a 0.

O estilo finalizador atrelado à performance estratégica coroaram Kaynan nas competições que ele lutou e podem ser os trunfos para o craque da Atos vencer o GP Absoluto e faturar R$ 200 mil.

É a aposta da nossa equipe. E a sua, fiel leitor?