Os 3 alicerces para organizar um torneio de Jiu-Jitsu, por Claudio França

Texto: Claudio França

Viajei do Rio de Janeiro para a Califórnia no longínquo ano de 1995, com o nobre intuito de propagar a cultura do Jiu-Jitsu nos Estados Unidos. Eu já tinha experiência com a realização de campeonatos após organizar a célebre Copa Atlântico Sul, desde o fim da década de 1980 até eu me mudar para os EUA.

Foi em 1996, com o US Open, que comecei a promover campeonatos de Jiu-Jitsu em Santa Cruz, na Califórnia.

Minha expectativa era fazer eventos de Jiu-Jitsu em cada estado dos Estados Unidos, o que tentei. A conclusão disso é que quase fui à falência com essa ideia. No primeiro ano, realizamos competições em três estados americanos: Califórnia, Nevada e Nova York. Eu me preparei para perder dinheiro na primeira edição. Na segunda, esperava não ter prejuízo, e lucrar a partir da terceira. Infelizmente, isso não se concretizou. Na época, os campeonatos tinham premiação em dinheiro, mas o retorno não foi o esperado.

Desde que comecei a organizar campeonatos, considero três alicerces fundamentais para prosperar no ramo: manter os faixas-pretas de alto nível no Jiu-Jitsu, atrair patrocinadores fora da bolha do esporte e trazer a imprensa especializada para a cobertura dos eventos. Esses três fatores são interdependentes, ou seja, precisam do outro para funcionar. Os atletas seriam notados pela imprensa, que os divulgaria e, eventualmente, os veículos atrairiam patrocinadores que não tinham qualquer envolvimento com o Jiu-Jitsu até então.

Infelizmente, não deu certo na época. Eu investia bastante nos campeonatos, só que a conta não fechava. Foram alguns anos de prejuízo. Precisei dar um passo para trás e focar na organização de eventos apenas na Califórnia. Hoje em dia, temos o All Stars, American Cup, US Open e as etapas do BJJ Tour no estado. Ainda tenho o sonho de promover campeonatos pelos Estados Unidos por meio dos três alicerces, mas preciso de investidores, porque é complicado para eu impulsionar este projeto sozinho. Estou nessa área de eventos há mais de 30 anos, amo o esporte e me dedico para causar um impacto positivo na vida das pessoas por meio dos campeonatos.

O BJJ Tour foi baseado nesse sonho que alimento. Tive de adaptá-lo por questões financeiras, mas a liga cresce a cada ano na Califórnia, os campeonatos têm conseguido uma adesão expressiva no estado, sobretudo daquelas pessoas que são praticantes, que não vivem em prol do Jiu-Jitsu. Oferecemos as modalidades com e sem kimono nos torneios e os competidores são das categorias infantil, juvenil, adulto e master.

O objetivo das competições sempre foi divulgar o Jiu-Jitsu e promover as academias da região. É uma tremenda realização ver as crianças competirem pela primeira vez. é algo que ela se lembrará para o resto da vida. A minha missão é fazer de tudo para que as pessoas tenham uma impressão positiva do evento. Nossa imagem é fundamentada em honestidade, integridade e respeito. Esses valores construíram a nossa credibilidade ao longo dos anos.

O Jiu-Jitsu é uma ferramenta que transforma vidas. Então preciso proporcionar uma experiência gratificante tanto aos meus alunos quanto aos competidores. O esporte traz diversos benefícios, como o aumento da autoestima e o ganho de confiança. É prazeroso ver um cara de 40 anos sem qualquer experiência com esportes se apaixonar pelo Jiu-Jitsu e chamar os amigos para treinar.

Acho que todos que treinam deveriam competir pelo menos uma vez na vida. É um momento único, só quem esteve lá sabe. Os campeonatos nos ensinam a lidar com os nossos medos, inseguranças e nos sentimos desafiados a cada instante. Esse desafio nos deixa mais determinados para alcançarmos nossos objetivos na vida pessoal.

A próxima etapa do nosso BJJ Tour será disputada no Vale do Silício, no dia 6 de maio. Clique aqui para se inscrever no torneio, será um prazer reencontrá-los. Oss!

* O GMI Claudio França é faixa-coral de Jiu-Jitsu e propaga a cultura do esporte na Califórnia desde a década de 1990. É professor das escolas Claudio França BJJ e Coalition 95.