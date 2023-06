ADGS: veja quem está confirmado para lutar no Rio de Janeiro

Share it

Faltam poucos dias para conhecermos os novos campeões do Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour Rio de Janeiro 2023. Diante de competidores de alto nível que estarão em ação no campeonato, espera-se que o topo do pódio do ADGS Rio seja um dos mais prestigiados do mundo.

A Arena Carioca se prepara para receber um grande evento neste fim de semana com alguns dos jogadores mais conhecidos do Jiu-Jitsu mundial. De campeões mundiais de Abu Dhabi as medalhistas de ouro de Grand Slam e vencedores do King of Mats, a lista do evento deste ano também traz muitos rostos novos, ansiosos para assumir os holofotes e gravar seus nomes na mente do público.

A equipe da AJP observou a fundo a preparação de alguns atletas que podem brilhar no evento. Enquanto viajavam para o Rio, academias como a PSLPB Cícero Costha e a Fratres proporcionaram uma visão mais próxima de grandes atletas como Hiago George, Sabatha Lais, Leonardo Mario, Alex Munis, Rafael Mansur, Vinicius Liberati e outros competidores perigosos.

Confira abaixo nossa primeira prévia dos últimos treinos da academia antes de seguir para a Arena Carioca, a lista com alguns dos mais conhecidos atletas inscritos para lutar no ADGS Rio 2023 e prepare-se para três dias de muita ação no torneio que abrirá a nova temporada do Abu Dhabi Grand Slam.

Adulto faixa-preta

MASCULINO

52kg

Yuri Hendrix

Welerson Gonçalves

Marko Oikarainen

Oziel Carvalho

62kg

Leonardo Mario

Hiago George

Wagner Chrispim

Meyram Maquiné

Jorge Nakamura

Iago Chagas

69kg

Thiago Macedo

Alessandro Botelho

Marlus Souza

Matheus Onda

Fabrício Andrey

Matias Estevez

77kg

Lucas Protasio

Andre Cantanhede

João Paulo Sousa

Luiz Paulo Medeiros

Wallison Souza “Tarta”

85kg

Pedro Neto

Uanderson Ferreira

Leon Brito

Luan Carvalho

Alex Munis

Johnathan Pessanha “Moicano”

94kg

Igor Sousa

Marcos Carrozzino

Gabriel Oliveira “Blade”

Rider Zuchi

Patrick Gaudio

Vinicius Liberati

120kg

Yatan Bueno

Wallace Costa

Herico Hesley

Diego Cardoso

Helder Junior

FEMININO

49kg

Diana Thais

Brenda Larissa

Jessica Caroline

Isadora Maggioni

55kg

Alexa Yanes

Milene Silva

Ana Schmitt

Karen Terra

62kg

Julia Alves

Maria Delahaye

Larissa Santos

Vitoria Vieira

70kg

Ingridd Sousa

Thalyta Silva

Ana Remneva

Sami Galvão

95kg

Gabrieli Pessanha

Mayara Moreira

Izadora Silva

Thamiris Silva