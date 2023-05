A caminhada sem falhas de Isaac Doederlein rumo ao bicampeonato brasileiro

Share it

O americano Isaac Doederlein sagrou-se bicampeão do Campeonato Brasileiro da CBJJ ao brilhar no Ginásio Poliesportivo José Correa, em Barueri, no domingo, 7 de maio. O faixa-preta de Rubens Cobrinha boletou o ouro no peso-pena após derrotar o rival Alex Sodré por decisão dividida dos árbitros.

Isaac havia figurado no lugar mais alto do pódio na competição em 2019. Ele se tornou o segundo americano a vencer o Brasileiro em duas oportunidades. Antes, apenas o astro Rafael Lovato Jr alcançara o feito.

Ao longo de sua jornada rumo à medalha dourada, Doederlein usou sua especialidade contra os adversários. Ele finalizou duas das quatro lutas que disputou, via chave de pé reta. Apesar do duelo estudado contra Sodré na final, o atleta da Alliance impôs seu estilo finalizador nos outros combates.

Na semifinal, o campeão finalizou Matheus Onda após investir num bote letal. Doederlein foi ainda mais implacável nas quartas de final. Ele precisou de apenas 15 segundos para forçar a desistência de Julio Arantes depois de atacar a chave de pé. Doederlein não sofreu pontos no campeonato.

Isaac Doederlein defenderá agora seu título mundial no peso-pena na tradicional Pirâmide, em Long Beach, Califórnia, na primeira semana de junho. Ano passado, Doederlein entrou para o seleto grupo de americanos a conquistar o ouro no Mundial na faixa-preta. Ele foi apenas o sexto a conquistar essa façanha. Curiosamente, derrotou o mesmo Alex Sodré na final. Agora, além do velho rival, ele terá outros craques pela frente no páreo, como Fabricio Andrey, Marcio André, Samuel Nagai, Jamil Hill-Taylor e Gabriel Sousa.

