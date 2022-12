One FC: Kade Ruotolo derrota Matheus Gabriel e mantém cinturão

Share it

Campeão mais jovem da história do ADCC, Kade Ruotolo deu continuidade ao momento mágico que vive no grappling. O americano derrotou o brasileiro Matheus Gabriel por decisão unânime dos árbitros e manteve o cinturão dos leves de grappling, em luta do card principal do One on Prime Video 5, disputado na madrugada deste sábado, nas Filipinas. O havaiano emplacou a terceira vitória consecutiva na organização.

Foram dez minutos intensos de combate. Kade tomou a iniciativa e quedou Matheus Gabriel no body lock com menos de dez segundos de ação. O pupilo de André Galvão manteve a pressão por cima e tentou passar a guarda do brasileiro. Por outro lado, o atleta da Checkmat usou sua habilidosa guarda para investir em ataques no triângulo e omoplata, ambos rechaçados pelo adversário.

Ruotolo manteve a intensidade e pressionou o brasileiro contra a grade para tentar passar a guarda. Apesar das investidas do oponente, Matheus Gabriel impediu a progressão do rival. Os minutos se passavam e a tônica do duelo permanecia. Apesar da desvantagem no combate, Matheus seguiu por baixo, enquanto o representante da Atos atacava perigosamente nas chaves de pé e calcanhar.

Diante da falta de combatividade no solo, o árbitro Vitor Shaolin retornou a luta em pé. Instantes depois, Kade conseguiu uma queda no double-leg e Matheus Gabriel levantou imediatamente. Sem conseguir quedar o oponente, Matheus puxou Ruotolo para a guarda e foi surpreendido pelo americano. Kade atacou na chave de calcanhar e quase finalizou o brasileiro, que resistiu à pressão.

A reta final do embate ganhou doses de emoção. Kade conseguiu outra queda sobre Matheus Gabriel, mas o brasileiro se manteve ativo por baixo e arriscou um triângulo. O americano defendeu e seguiu em busca da finalização. No minuto final, o amazonense puxou novamente para a guarda e Ruotolo quase finalizou no leglock. O atleta da Checkmat defendeu e Kade sustentou a vantagem até o cronômetro zerar.

Irmão gêmeo de Kade, Tye Ruotolo brilhou no evento. O prodígio americano finalizou o russo Marat Gafurov no ataque duplo – triângulo e armlock – aos 5min 10s e faturou o prêmio de 50 mil dólares (cerca de R$ 260 mil) pela finalização. O feito de Tye é estupendo. Gafurov é ex-campeão peso-pena de MMA da organização e só contabiliza uma derrota por finalização na carreira profissional. Além disso, o “Cobra” soma 12 triunfos por submissão no MMA.

One on Prime Video 5

2 de dezembro de 2022, em Manila (Filipinas)

CARD PRINCIPAL

Peso-meio-pesado (MMA): Anatoly Malykhin derrotou Reinier de Ridder por nocaute técnico aos 4min35s do primeiro round

Peso-leve (grappling): Kade Ruotolo derrotou Matheus Gabriel por decisão unânime dos árbitros

Peso-meio-médio (MMA): Roberto Soldic e Murad Ramazanov terminaram em No Contest (sem resultado)

Peso casado (59kg) (muay-thai): Jackie Buntan derrotou Amber Kitchen por decisão unânime

Peso leve (MMA) Lowen Tynanes derrotou Dae Sung Park por decisão dividida dos árbitros

CARD PRELIMINAR

Peso leve (MMA): Peso leve Edson Marques derrotou Eduard Folayang por nocaute técnico aos 2m53s do segundo round

Peso casado (81kg) (grappling): Tye Ruotolo derrotou Marat Gafurov por finalização aos 5min09s

Peso pesado (MMA): Oumar Kane derrotou Jasur Mirzamukhamedov por decisão unânime dos árbitros

Peso-átomo (MMA): Denice Zamboanga derrotou Lin Heqin por decisão dividida dos árbitros