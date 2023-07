O nobre gesto de Rodrigo Cavaca que surpreendeu Melqui e Mica Galvão

Share it

O professor Melqui Galvão e o craque Mica ministraram um seminário na escola Zenith Moema, liderada pelo GMI Rodrigo Cavaca, no último domingo, 23 de julho, em São Paulo. O evento também contou com a participação do bicampeão mundial Paulo Miyao e reuniu mais de 200 alunos de 15 equipes de Jiu-Jitsu.

Melqui e Mica destrincharam posições, mostraram uma série de técnicas e rolaram com os alunos durante o aulão. Após o treino, o professor Rodrigo Cavaca proporcionou um momento louvável e inesperado. O anfitrião desamarrou sua faixa-preta e a entregou de presente para Melqui, que se surpreendeu com a atitude de Cavaca.

“Vejo com bons olhos a entrega da faixa para o professor Melqui Galvão graças ao que ele tem feito na formação de crianças e cidadãos na busca de construir pessoas melhores, não apenas de campeões com medalhas”, disse Cavaca. Uma medalha no peito de quem não tem valor não representa nada, é apenas um pedaço de metal. O Melqui tem feito um trabalho de base, valores e princípios para a garotada. Tive mais uma vez a oportunidade de ver esse trabalho de perto. Além do Mica, ele levou outros três alunos, um deles o Daniel Galvão, de apenas 11 anos. Os alunos do Melqui têm se destacado nos campeonatos, mas acima disso, são pessoas gentis, educadas e generosas”, afirmou o líder da Zenith Moema.

Melqui agradeceu o gesto de Rodrigo Cavaca e a recepção na Zenith Moema por meio de suas redes sociais.

“Obrigado, professor. Com certeza essa experiência vai ficar guardada nas nossas memórias”, compartilhou Melqui.

