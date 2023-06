Marcelinho Garcia otimista sobre luta vital contra o câncer

Share it

O ídolo Marcelinho Garcia enfrenta uma batalha contra um câncer no estômago desde janeiro. Pentacampeão mundial na faixa-preta pela IBJJF e tetra até 77kg do ADCC, a lenda do Jiu-Jitsu foi submetida a uma intervenção cirúrgica no dia 23 de maio e tem feito sessões de quimioterapia desde fevereiro.

Recentemente, Marcelinho fez uma atualização otimista de seu quadro clínico em suas redes sociais.

“Pessoal, recebi ótimas notícias, a biópsia do meu tumor voltou e já não tinha mais nenhum câncer no que foi tirado, nem em nenhum dos nódulos”, informou o faixa-preta de Fabio Gurgel. “As chances de retorno são mínimas, então agora só mais quatro sessões de quimioterapia e consigo ver o caminho para a minha recuperação. Ainda tenho uma tosse chata que não passa, mas era de se esperar. Mais um tempo fora dos tatames e logo estarei de volta. Obrigado por todo o carinho e apoio”, compartilhou o líder da Alliance Nova York.

Desejamos que o craque supere este adversário com a mesma tenacidade e alegria que o motivava a conquistar títulos no Jiu-Jitsu ao redor do mundo.

Relembre, no vídeo a seguir, a aula que Marcelinho Garcia preparou com exclusividade para GRACIEMAG, em idos de 2016.