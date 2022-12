A chave do sucesso no Jiu-Jitsu, com Ricardo Marques e Bê Faria

Share it

Campeão mundial absoluto pela IBJJF em 2015, Bernardo Faria é grato até hoje ao que aprendeu, de 2001 a 2009, no celeiro de craques da Brazilian Top Team Juiz de Fora, célebre academia em Minas Gerais.

O mineiro campeão, em papo com o GRACIEMAG.com, explicou esse legado em detalhes.

“Naqueles oito anos, aprendi a maior das lições do Jiu-Jitsu – que os resultados e conquistas só viriam com consistência e disciplina”, lembra Bernardo Faria. “E aprendi isso não por alertas nem conselhos, mas na prática: o Ricardo Marques jamais, um dia que fosse, chegava atrasado ou faltava a qualquer sessão de treino na academia.”

O professor só deixava de dar aulas em dias de Campeonato Brasileiro ou Mundial, algo que inspira Bê Faria até hoje.

“Todo guru que a gente ouve hoje fala de consistência e perseverança, mas falar é uma coisa e cumprir é outra diferente. E com o Ricardo aprendi que não havia outro atalho”, assegura Bernardão. “Tive essa sorte, portanto, de ter como mentor o cara mais disciplinado e gente boa que conheci na vida. Essa consistência que aprendi na prática com ele valeu mais que qualquer livro ou qualquer faculdade. Espero que minha filha e alunos também um dia aprendam essa receita comigo. Se eu conseguir passar esses valores do Ricardo adiante, já me sentirei bem sucedido e realizado na vida.”

E você, o que aprendeu de mais valioso com seu mestre/mentor?