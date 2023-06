Cassão Francis ensina técnica de ouro do International de Master 2023

Share it

O professor GMI Cássio Francis brilhou no International Master North America 2023, disputado na primeira semana de junho, na Califórnia. Cassão adicionou mais um ouro duplo para a coleção ao vencer o pesadíssimo e o absoluto, no master 2.

Diretamente do tatame da Gracie Barra Fort Bend, no Texas, o tubarão devorador de títulos ensina hoje uma das principais técnicas que aplicou no torneio da IBJJF. Trata-se de um bote no leglock a partir da guarda-aranha. “O segredo é fazer um gancho entre as pernas do oponente e colocar o outro pé no bíceps. Depois, piso no tatame a fim de desequilibrá-lo e giro para encaixar o leglock”, revela Cassão.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons estudos.