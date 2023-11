Há 20 anos, a vitória de Pé de Pano sobre Roger Gracie no Mundial 2003

Share it

Nos tempos do Mundial de Jiu-Jitsu no famigerado Tijuca Tênis Clube, no Rio, um verdadeiro duelo de titãs definiu o campeão absoluto da temporada 2003. Lutadores ambos da Gracie Barra, Márcio “Pé de Pano” Cruz e Roger Gracie venceram seus oponentes e chegaram fortes para a disputa do ouro.

Pé de Pano buscava o bi. Roger, a chance de fazer história – primeiro por desafiar um companheiro de equipe, e depois por chegar à final máxima do Jiu-Jitsu em seu primeiro ano como faixa-preta.

Roger começou o duelo por cima, na busca da passagem, mas foi com o duelo reiniciado no centro do tatame que Pé começou seu caminho ao título. Roger puxou para a guarda, mas o campeão de 2002 manteve o joelho dentro para mais facilmente avançar para a meia-guarda e em seguida passar.

Com pressão por cima, Pé de Pano incomodou, chegou próximo de somar mais dois com o joelho na barriga e chegou a ameaçar uma pegada de costas sobre Roger, que defendeu bem em quatro apoios.

Márcio Cruz ficou com o título nos pontos, seu segundo ouro absoluto consecutivo, após superar Saulo Ribeiro no ano anterior. Seria seu último, já que a final de 2004 teria Roger contra Ronaldo Jacaré.

Confira o duelo histórico no vídeo abaixo, e aproveite para estudar e analisar as técnicas clássicas da arte suave.