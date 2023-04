Jackson Silva e os detalhes da queda de sacrifício

Share it

O faixa-preta Jackson Silva é o professor responsável do projeto social Resgatando Mais Um, em Porto Alegre, e usa o esporte como ferramenta social para transformar a vida de jovens moradores do bairro Serraria, na zona sul da cidade.

Além de estar à frente do Resgatando Mais Um, Jackson tem se destacado nas competições. No ano passado, sagrou-se campeão brasileiro no master 1 peso pesado após vencer cinco lutas. O professor pretende mostrar na prática a efetividade das técnicas que ensina aos alunos. Uma de suas técnicas favoritas que aplicou no Brasileiro 2022 foi a queda de sacrifício.

“Eu domino a gola e o cotovelo do adversário”, reforça Jackson. “Às vezes, fica difícil estourar a pegada quando o oponente segura na minha faixa. Então eu avanço a perna esquerda, domino a faixa dele e fecho o meu cotovelo por cima do dele de forma que meu quadril esteja próximo do adversário. Deixo-o o mais próximo possível para executar a queda”, ensina o professor.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons treinos.