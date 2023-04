Inspirado em Tererê e Lo, Ice Blue quer passar mensagem social no BJJ Stars 10

Share it

O BJJ Stars 10 será realizado no dia 22 de abril, no Pavilhão do Pacaembu, na capital paulista. O evento promoverá a disputa do GP Absoluto, que reúne 16 participantes da elite do Jiu-Jitsu mundial à caça da premiação de R$ 200 mil e do cinturão da organização. A noite também será eletrizada com as três superlutas confirmadas no card.

Um dos atrativos presentes no evento é o rapper Ice Blue, icônico membro do grupo Racionais MC´s. Ice Blue medirá forças com Alexandre Godoy numa das superlutas e citou inspiração em craques como Fernando Augusto “Tererê” e Leandro Lo para brilhar na luta.

“Eu gosto demais do Mahamed Aly, do Leandro Lo, que era um cara que eu admirava demais”, lembrou Ice Blue. “Um lutador que a gente se inspirava só de ver ele rolando. Me espelho no Roberto Godoi, no André Garapa, e nos caras que estão mais próximos. O Jiu-Jitsu é uma união de várias técnicas, você pega um pouquinho de um, um pouquinho de outro. Eu me inspirei muito no Godoi quando eu treinava com ele. As passagens de guarda dele, a forma como ele usava a lapela… E o Garapa me ensinou outras coisas. Então, a gente se inspira nos de dentro e nos de fora, sem esquecer do Fernando Tererê. Sem esquecer do homem, porque esse é inspiração total”, comentou o rapper.

Os objetivos traçados por Ice Blue transcendem a expectativa pelo braço erguido no tatame diante do adversário Alexandre Godoy. O cantor pretende fomentar o Jiu-Jitsu nas comunidades a fim de transformar a vida de jovens moradores da periferia.

“Assim como muita gente diz que eu sou um canal de inspiração para muitas pessoas, eu quero inspirar e ajudar a tirar esse preconceito que ainda existe com o Jiu-Jitsu dentro da periferia. O Jiu-Jitsu é um esporte educativo, que vai ajudar a educar a sua mente. Então, o que me motivou a lutar neste evento é fazer essa conexão direta com as pessoas que não têm conhecimento sobre a arte e trazer outras pessoas para o tatame. Essa é a minha maior esperança, que eu consiga alcançar o máximo de moleques da periferia do Brasil e que eles possam procurar uma academia para treinar. Esse é o meu maior objetivo”, enfatizou o faixa-preta.

Atualmente, há diversos projetos sociais em comunidades brasileiras responsáveis pela formação de inúmeros lutadores. Além do ensino das técnicas de Jiu-Jitsu, os programas propagam a filosofia e os valores da arte suave aos alunos.

“Eu costumo dizer que eu, um moleque da periferia, com todas as questões sociais, com vários pensamentos de revolução, eu tinha uma revolta incontrolável e uma solidão inexplicável. Por não ter pai, muitas vezes eu não tinha com quem dividir as coisas. E no tatame eu encontrei uma maneira de extravasar, de me encontrar mentalmente e sair da minha zona de conforto. O Jiu-Jitsu me reeducou, me trouxe vários benefícios na vida social e me ensinou a lidar com as pessoas. A partir do momento que eu comecei a praticar Jiu-Jitsu, eu me tornei outra pessoa, e isso eu tenho que agradecer ao Jiu-Jitsu”, reconheceu o faixa-preta.

Confira abaixo o card completo:

BJJ Stars 10

22 de abril de 2023

Pavilhão do Pacaembu, São Paulo

GP Absoluto:

Erich Munis

Kaynan Duarte

Mica Galvão

Fellipe Andrew

Victor Hugo

Roberto Cyborg

Patrick Gaudio

Gutemberg Pereira

Adam Wardzinski

Mauricio Oliveira

Devhonte Johnson

Otavio Nalati

Pedro Lucas

Uanderson Ferreira

Guilherme Lambertucci

Vinicius Liberati

Superlutas:

Ice Blue x Alexandre Godoy

Amanda Hening x Ingridd Alves

Lucas Maquine x João Rocha